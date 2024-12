Acontece Gramado Summit 2025: inovação, tecnologia e solidariedade marcam lançamento da 8ª edição

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Com correalização do governo do Estado, o lançamento oficial ocorre nesta segunda-feira (9), a partir das 17h, no Instituto Caldeira

Em parceria com o governo do Estado do Rio Grande Sul, a Gramado Summit 2025 dá o pontapé inicial no dia 9 de dezembro, às 17h, em um evento exclusivo no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Além de apresentar as novidades da programação, bem como os primeiros palestrantes confirmados e as trilhas de conteúdo, o evento contará com a participação de Simone Stulp, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do RS, além de palestra do apresentador e escritor Marcos Piangers.

Além das novidades da edição 2025, o encontro contará com um momento de solidariedade. O valor arrecadado com os ingressos da edição realizada em Punta del Este será doado para o Instituto RSnasce – instituto das organizações, empresas e entidades da Economia de Turismo e Eventos do Estado. “Estamos muito felizes em apoiar o Instituto RSnasce. Isso reforça nosso compromisso com ações de impacto social positivo visando o fortalecimento das comunidades gaúchas. Acreditamos que a tecnologia e a inovação podem andar de mãos dadas com a solidariedade, gerando um impacto positivo duradouro”, afirma Marcos Rossi, CEO da Gramado Summit.

Melhor evento de inovação e tecnologia da região Sul do Brasil, a 8ª edição da Gramado Summit ocorre de 4 a 6 de junho de 2025, no Serra Park, em Gramado. Ao todo serão mais de 500 palestrantes e especialistas dos setores público e privado, com o objetivo de convergir e diversificar ideias para o futuro.

As incrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do evento.

Programação:

17h – Abertura oficial e boas vindas com Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit

17h20 – Apresentação da parceria Governo do Estado + GS com Simone Stulp, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do RS

17h50 – Felippe Guerra, curador Palco Convergente da Gramado Summit

18h – Luiz Candreva, curador do Palco Divergente da Gramado Summit

18h30 – Convidado especial Marcos Piangers

19h30 – Encerramento

