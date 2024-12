Acontece Presidente do CREMERS, Eduardo Neubarth Trindade, é empossado professor adjunto da Medicina da UFRGS

4 de dezembro de 2024

Aprovado em concurso e prova de títulos, como professor Cirurgião do Aparelho Digestivo, Eduardo é um defensor do rigor na formação dos novos médicos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS), Eduardo Neubarth Trindade, tomou posse nesta terça-feira (3) como professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aprovado em concurso e prova de títulos, como professor Cirurgião do Aparelho Digestivo, Eduardo é um defensor do rigor na formação dos novos médicos.

A nomeação ocorreu por meio da Portaria nº 7574/2024, de 13 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2024, Seção II, de acordo com o disposto nos Decretos nº 6944, de 21/08/2009 e Decreto nº 8259, de 29/05/2014. Para exercer a função, o presidente do CREMERS compareceu perante Arthur Gustavo dos Santos Bloise, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, para prestar compromisso e tomar posse do cargo.

De acordo com o artigo 13 da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, “o nomeado exercerá o cargo em estrita obediência às normas legais vigentes, em especial ao disposto no artigo 116 da mesma Lei, que trata dos deveres, e no artigo 3º do Anexo aprovado pelo Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, que define as atribuições do pessoal docente do ensino superior e no artigo 57 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que determina o cumprimento de carga horária mínima de aulas, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens previstos em lei”.

Eduardo Neubarth Trindade assume com o compromisso de desempenhar com zelo, dedicação e competência as atribuições do cargo, devendo entrar em exercício no prazo de até 15 dias, contados a partir da data da posse.

Presidente do CREMERS, Eduardo Neubarth Trindade, é empossado professor adjunto da Medicina da UFRGS

2024-12-04