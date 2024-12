Acontece Bairro comercial na Praia de Atlântida reunirá cerca de 80 operações nesta temporada

4 de dezembro de 2024

Além de lojas, restaurantes, bares e casas noturnas, o Ramblas Atlântida terá atrações culturais com shows e feiras durante o verão

Com a aproximação da temporada de verão, quando o fluxo de veranistas em direção ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul se intensifica, o Ramblas Atlântida prepara uma série de atrações para o público na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Distribuído em uma área de 50 mil m², o bairro comercial reúne cerca de 80 operações nos segmentos de moda, gastronomia e lazer. A expectativa é de que o espaço receba mais de 1 milhão de visitantes durante os meses de veraneio.

Frequentado por quem busca por entretenimento no litoral gaúcho, o Ramblas Atlântida oferece uma ampla gama de opções para diferentes públicos. Na última temporada, o espaço atraiu mais de 750 mil visitantes. Durante o dia, a “calçada da moda”, repleta de marcas e serviços, é frequentada especialmente pelo público feminino interessado em compras e lifestyle. Ao entardecer, grupos de amigos e famílias se reúnem para o happy hour e jantares, enquanto as madrugadas são dominadas pelos jovens, atraídos pelas baladas nas casas noturnas do local.

Novidades da temporada

Nesta temporada, o Ramblas Atlântida apresenta novidades, além de consolidar operações que já fazem sucesso no espaço. Entre os destaques, está a inauguração de uma casa noturna, Breazy, que se soma às demais opções Bar 1, Deck 22, Céu de Verão e Nuy. Na área de gastronomia, estreiam o Club da Milanesa, com inspiração na culinária argentina, a churrascaria Santo Assado, a confeitaria Nana Pereira Doces e Café, o restaurante O Grão Heart to Table e o bar Nova York Garden & Sushithay. No universo da moda, a “calçada da moda” ganha as sofisticadas lojas Twin Set e L`Arrive, além de uma unidade do salão de beleza Raphaelli Essential Therapy.

O verão multicultural do Ramblas contará com mais de 100 shows, apresentações da School of Rock e a tradicional feira Le Marché Chic, que valoriza expositores de moda, arte e design autoral, e será realizada todos os finais de semana ao longo da temporada.

História do Ramblas Atlântida

O Ramblas Atlântida começou sua trajetória em 1990, com a inauguração da icônica casa de shows Rocky Point, que marcou a vida noturna do litoral gaúcho nos anos 1990. A partir de 1995, o local passou a se transformar em um centro comercial, com a inclusão de lojas e calçadas, e em 1997 começou a receber seus primeiros restaurantes.

A arquitetura do espaço foi se adaptando de forma orgânica, conforme novas operações se instalavam. Paralelamente, a Praia de Atlântida consolidava-se como um destino de luxo, com uma crescente concentração de condomínios de alto padrão, aumentando a demanda por um espaço que integrasse lazer, compras e gastronomia.

Em 2011, o local adotou o nome Ramblas Atlântida, inspirado em Las Ramblas, a famosa avenida de pedestres de Barcelona, Espanha. Assim como seu homônimo espanhol, o bairro comercial em Xangri-Lá oferece um ambiente vibrante, com lojas, restaurantes e performances artísticas, além de uma praça de alimentação cujo nome homenageia o Mercado La Boqueria.

