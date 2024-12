Acontece Natal mais sustentável e econômico: Spaan prepara edição especial do seu tradicional Feirão com opções de presentes para todos os gostos e bolsos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

De roupas a eletrodomésticos, comunidade pode adquirir os itens nos dias 5 e 6 de dezembro com preços a partir de R$ 2 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dezembro chegou e com ele a expectativa para as festas de fim de ano. Para quem deseja presentear amigos e familiares neste Natal, a Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) oferece opções sustentáveis e com valores acessíveis na última edição do ano do seu tradicional Feirão, nos dias 5 e 6 de dezembro. Além de incentivar a economia circular, esta também é uma excelente oportunidade de contribuir com a causa de uma das mais antigas Instituições de Longa Permanência de Idosos do estado.

O Feirão da Spaan é um importante evento no calendário anual da casa, necessário para assegurar a manutenção dos principais serviços nos meses de janeiro e fevereiro, onde há uma baixa significativa nas doações devido ao período de férias da comunidade.

Serão expostas roupas, acessórios, itens de bazar, móveis, eletrodomésticos, além de livros, cds e discos de vinil, tudo com valores a partir de R$ 2,00. A entrada ocorrerá pela portaria, localizada na Rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai. Haverá distribuição de fichas a partir das 7h para organizar o acesso dos primeiros visitantes. Os portões ficam abertos das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Mais informações através do telefone (51) 3247-7400, que também é WhatsApp.

