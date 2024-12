Acontece Rede Pampa recebe visita do vereador eleito Alessandro Pereira, de Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Abertura Oficial da temporada de verão 2025 ocorrerá no dia 14 de dezembro em Cidreira. Foto: O Sul Foto: O Sul

O vereador eleito de Capão da Canoa Alessandro Pereira (PODE) esteve em visita à sede da Rede Pampa nesta quinta-feira (5). Ele se reuniu com lideranças do grupo de comunicação para debater ações de serviços e entretenimento no Litoral Norte gaúcho, além da programação das rádios das praias. A Rede Pampa conta com seis emissoras no litoral, nas cidades de Cidreira, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Torres.

“Estamos aqui em Porto Alegre visitando a Rede Pampa, procurando parcerias para melhorar, fomentar o turismo em Capão da Canoa e divulgar a nossa cidade no Estado do Rio Grande do Sul, além de outros Estados e até outros países”, comenta Pereira.

O novo parlamentar de Capão da Canoa também trouxe a informação sobre a Abertura Oficial da temporada de verão, que ocorrerá no dia 14 de dezembro em Cidreira. Ele ainda aproveitou a oportunidade para convidar o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, para conhecer e, quem sabe, realizar uma edição especial do programa Pampa Debates às margens da Lagoa dos Quadros, no Parque Náutico do município.

“Hoje, Capão da Canoa é uma cidade de destaque porque ela tem dois pontos turísticos ao natural, que é a beira-mar e a lagoa. A lagoa sofreu um processo de revitalização agora nesses últimos anos e ela tem uma água limpa para tomar banho, tem um parque com pracinha para as crianças e tem um pôr do sol maravilhoso que é de invejar qualquer cidade”, ressalta o vereador.

Acompanhado do assessor Everson Michel e do empresário e representante do Podemos – Capão da Canoa, Gabriel Oliveira, Alessandro Pereira também aproveitou a visita para convidar toda a comunidade gaúcha a visitar e aproveitar as atrações de Capão da Canoa neste verão.

“Eu convido todos os ouvintes Pampa e leitores do Jornal o Sul a estarem em Capão da Canoa. Eu creio que esse ano vai ser um ano bem movimentado, principalmente nesse período do final do ano, até mesmo porque como o Natal e a virada de ano serão no meio da semana, as grandes empresas e indústrias estarão fazendo feriadão. Então, venham para a praia, venham para Capão da Canoa, a melhor cidade do Estado do Rio Grande do Sul”, convida o vereador.

