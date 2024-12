Acontece Sistema FIERGS inicia obra de Escola Sesi em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Complexo de educação terá capacidade para atender mais de 1,3 mil alunos de Ensino Médio. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

O Sistema FIERGS deu início, nesta sexta-feira (6), à construção da oitava Escola Sesi de Ensino Médio no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. A obra da nova instituição de ensino na Serra foi lançada durante solenidade ocorrida junto ao Centro Esportivo José Fasolo, no bairro Fenavinho – mesmo espaço onde a unidade educacional está sendo erguida, na região de acesso ao Fundaparque (pavilhões da ExpoBento). A cerimônia foi realizada em uma área externa coberta, montada especialmente para o evento e de onde era possível observar a construção, já com maquinário presente.

As aulas devem começar em 2026. O complexo educacional, com aproximadamente 5,7 mil metros quadrados, terá capacidade de atender a mais de 1,3 mil alunos (360 no Ensino Médio, 300 no Contraturno Tecnológico e 700 na Educação de Jovens e Adultos – EJA). “Só vejo uma saída para o Brasil, que é a educação. Tenho satisfação em lançar a pedra fundamental de mais esta escola, onde mais de 1,3 mil alunos terão ensino de qualidade”, destacou o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier.

O superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo, lembrou que a área da nova escola tem história: sediou, em 2010, os Jogos Nacionais do Sesi pela primeira vez fora de uma capital, o que confere uma simbologia de pioneirismo ao local. “Esta escola vai contribuir para que Bento continue sendo referência em tantas áreas em que já é destaque, como indústria e turismo”, pontuou Colombo.

Diretor da FIERGS e presidente da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari pontuou que a cidade é privilegiada por sediar mais uma instituição de ensino do Sesi, sob gestão do Sistema FIERGS. “Crianças e jovens serão capacitados para trabalhar não apenas na cidade, mas em qualquer lugar do país ou do mundo”, avaliou o dirigente, ressaltando a excelência das instituições de ensino do Sesi.

“A gente precisava de uma escola que representasse a cultura cosmopolita de Bento. Aqui, os estudantes terão oportunidade de estudar em uma escola de primeiro mundo”, reforçou o prefeito da cidade, Diogo Siqueira.

Integrante do Sistema FIERGS, o Sesi-RS já conta com sete escolas: Pelotas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Montenegro e Gravataí (já em atividade), além de Canoas e Lajeado (que iniciam as atividades em 2025).

Ensino Médio de referência

As Escolas Sesi oferecem bolsas de até 100% para dependentes de trabalhadores da indústria. As obras em Bento Gonçalves incluem ginásio de esportes, fablearn – espaço para desenvolver a criatividade com uso de tecnologias por meio de projetos mão na massa –, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atende a crianças e adolescentes de seis a 14 anos no turno inverso à escola.

O projeto educacional do Sesi para estudantes do Ensino Médio tem como diferenciais a jornada de tempo integral, a centralidade na pesquisa como impulsionadora das aprendizagens, as salas de aula temáticas e a atuação dos professores como mentores, em apoio aos estudantes na busca de respostas para cada desafio. A exemplo de outras escolas, na de Bento inicialmente serão abertas vagas para 120 alunos do primeiro ano do Ensino Médio e assim, sucessivamente, para os próximos anos escolares.

Cada turma é composta por até 30 alunos e as salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo – um dos princípios da Escola Sesi e da indústria 4.0 – seja propulsor da aprendizagem. O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico importante. O modelo educacional foi inspirado em experiências internacionais e é reconhecido em todo o país pelo caráter inovador.

