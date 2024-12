Acontece Corsan investe R$ 27,7 milhões em obras para a temporada de verão no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Entre os principais investimentos, estão a limpeza e manutenção das tubulações de captação de água para tratamento nas lagoas de Torres e Capão da Canoa e também nas redes de abastecimento de diversos balneários. Foto: Luiz Ávila Foto: Luiz Ávila

Com o objetivo de garantir maior segurança de abastecimento para o Litoral Norte durante o verão, a Corsan investiu R$ 27,7 milhões em obras e ampliação de serviços. As melhorias incluem também o sistema de esgotamento sanitário. Além das obras, a Companhia vai instalar 31 geradores de energia elétrica para prevenir desabastecimentos de água em caso de falta de eletricidade. Serão quatro equipamentos a mais do que o número utilizado no verão passado.

Entre os principais investimentos, estão a limpeza e manutenção das tubulações de captação de água para tratamento nas lagoas de Torres e Capão da Canoa e também nas redes de abastecimento de diversos balneários.

A perfuração de poços artesianos e a troca de bombas mais potentes nas estações de tratamento de água por equipamentos mais potentes vão possibilitar mais rapidez no enchimento dos reservatórios. Para ampliação do fornecimento de água em Tramandaí, devem ser concluídas neste mês a substituição de adutoras, garantindo ainda mais eficiência na distribuição de água à população.

Caravana de Verão

Para esta temporada, a Corsan também levará ao Litoral a segunda edição da Caravana de Verão. O caminhão itinerante vai percorrer, até fevereiro, as principais praias gaúchas com diversas atrações e atividades de entretenimento, informação e conscientização sobre preservação ambiental. A programação completa poderá ser conferida no site e redes sociais da Corsan no final deste mês.

Para conforto dos veranistas, os 150 chuveiros instalados à beira-mar, nos pontos de maior movimento, estão sendo reformados e revitalizados. Outras medidas para oferecer ainda mais comodidade aos frequentadores das praias serão o reforço de equipes operacionais e a ampliação do atendimento aos clientes, com a abertura das lojas da Corsan aos sábados a partir de 21 de dezembro.

“É importante salientar que a Corsan atuou o ano inteiro na região com obras e ações que também vão se refletir nesta temporada de verão. Realizamos fiscalizações e vistorias nas nossas redes coletoras, assim como limpezas preventivas nas estações de bombeamento de esgoto. No sistema de abastecimento, implantamos novas redes e também aumentamos a produção e distribuição de água, para proporcionar mais qualidade de vida à população e aos veranistas”, afirma o diretor regional de operações da Companhia, Fábio Arruda. Conforme o diretor, somente em Torres a Companhia quase dobrou a capacidade de distribuição de água da estação de tratamento, de 300 litros por segundo para 550 litros, com melhorias na parte elétrica e no sistema de bombas, para atender bem a demanda da cidade nesta temporada.

Principais investimentos e melhorias para o verão no Litoral Norte:

– Perfuração de novos poços artesianos em Osório (Atlântida Sul, Porto Lacustre e Laranjeiras), Cidreira, Santo Antônio da Patrulha (Vila Palmeira e Menino Deus), Balneário Pinhal (Túnel Verde e Magistério), Capão da Canoa (Curumim) e Palmares do Sul (Quintão);

– Ampliação das redes de abastecimento em Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Arroio do Sal;

– Capão da Canoa: aumento da vazão da Estação de Bombeamento de Água Bruta de Curumim;

– Tramandaí: interligação de poço perfurado na captação em reservatório à estação de tratamento de água;

– Torres: instalação de nova bomba na estação de tratamento para aumentar o volume de água a ser distribuído;

– Xangri-Lá: limpeza no sistema de captação de água bruta para ser tratada;

– Cidreira: aumento da vazão de entrada de água da estação de tratamento no reservatório e interligações de rede para melhorar a pressão entre os sistemas em Atlântida Sul.

– Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cidreira com a construção da quarta bacia de infiltração da Estação de Tratamento de Esgoto Cidreira e construção de nova ETE com capacidade para tratar 15 litros de esgoto por segundo;

– Vistorias de ligações irregulares das redes pluvial (de drenagem de água das chuvas) e cloacal (esgoto doméstico) em Capão da Canoa, Xangri-Lá, Cidreira, Torres e Tramandaí;

– Implantação de quase 10 mil metros de novas redes de esgoto em Imbé;

– Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Tramandaí, com a construção de duas estações de bombeamento de esgoto no bairro Zona Nova; finalização (elétrica e mecânica) de cinco estações de bombeamento de esgoto nos bairros Tiroleza, Recanto da Lagoa, Zona Nova e Humaitá; implantação de novas redes coletoras de esgoto e ampliação da ETE, aumentando a capacidade diária para mais 30 litros por segundo de efluente tratado.

Corsan investe R$ 27,7 milhões em obras para a temporada de verão no Litoral Norte

2024-12-06