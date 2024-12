Acontece Angus anuncia José Paulo Cairoli como presidente no biênio 2025/2026

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Nova gestão vai construir uma sede própria da associação em Uruguaiana. Foto: Gustavo Rafael Foto: Gustavo Rafael

A Associação Brasileira de Angus e Ultrablack definiu nesta quinta-feira (5), em reunião do conselho, sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. O novo presidente da associação será o criador José Paulo Cairoli, que substitui Maiana Tellechea, que encerra seu mandato do período de 2023/2024.

Com uma gestão voltada ao criador de Angus e Ultrablack, Cairoli anunciou na noite desta quinta, durante o jantar de confraternização da raça, que a Associação terá uma sede própria em Uruguaiana. O novo presidente relembra que os primeiros encontros dos criadores de Angus aconteceram nos anos de 1960, em Uruguaiana. Desse grupo, nasceu a então Associação Brasileira de Aberdeen-Angus em assembleia no Hotel Glória, em 20 de setembro de 1963. Na ocasião, Uruguaiana foi escolhida para sediar a associação, uma vez que o município concentrava o maior número de criadores e lá ficou durante 34 anos.

“A Angus está totalmente ligada à Uruguaiana. Ali a entidade nasceu, desenvolveu-se e, nela, prosperaram algumas das grandes realizações que fazem da raça esta força da pecuária brasileira”, disse o novo presidente, que assume a entidade em janeiro próximo.

Sobre o novo presidente

José Paulo Cairoli, ex vice-governador do Rio Grande do Sul, é proprietário da Reconquista Agropecuária, onde atua há mais de quarenta anos como produtor de soja e criador de angus e de cavalos crioulos, sendo 11 vezes campeão do ranking nacional de criadores e exposições da raça.

Presidiu a Associação Brasileira de Angus em dois mandatos, entre 2004 e 2008. Sua gestão se destacou por importantes transformações, como a exigência da tosa dos animais para os julgamentos, o que foi uma mudança relevante no padrão racial do Angus. Cairoli implementou ainda a necessidade de tipagem sanguínea de todos os animais campeões das exposições e ainda foi responsável pela expansão do Programa Carne Angus para o centro do país, com a inclusão de novos frigoríficos.

Cairoli também foi presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e o primeiro presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), além de membro dos Conselhos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Sebrae (Nacional e do RS).

Angus anuncia José Paulo Cairoli como presidente no biênio 2025/2026

2024-12-06