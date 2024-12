Acontece Blitz de Verão Panvel estará na Orla do Guaíba neste final de semana

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

A Estação Panvel vai estacionar na Orla neste domingo, das 9h às 17h, com uma série de interações com o público.

Reforçando as iniciativas de cuidados com a saúde e o bem-estar da população na temporada que se aproxima, a Panvel estará neste domingo (8), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, com a tradicional Blitz de Verão. Quem passar pelo local poderá conferir as atrações exclusivas oferecidas pela rede, como jogos para as famílias e espaços para relaxar.

A Estação Panvel vai literalmente estacionar na Orla com uma série de interações com o público. As unidades móveis da marca vão disponibilizar guarda-sóis personalizados, cadeiras, experimentação de produtos Panvel e de marcas parceiras, promover dinâmicas com brindes especiais para o verão, além de oferecer espaços para relaxar no clima da estação. A ativação acontece das 9h às 17h.

Entre dezembro e março, a rede levará as atividades itinerantes para praias do litoral gaúcho e catarinense, além de parques de Londrina e Curitiba, no Paraná.

Serviço:

O quê: Blitz de Verão Panvel

Quando: Domingo (8), das 9h às 17h

Onde: Orla do Guaíba – Porto Alegre

