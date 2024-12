Acontece SERGS entrega Láurea de Engenheiro do Ano de 2024 na próxima quarta-feira

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Láurea é entregue anualmente a profissionais da engenharia que tenham de destacado no desenvolvimento do Estado e do país. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) realizará na próxima quarta-feira (11) a solenidade de entrega da Láurea de Engenheiro do Ano 2024, na sua 39ª edição. O evento terá início às 18h30, no Teatro São Pedro, Praça Marechal Deodoro, S/N, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Serão agraciados, na oportunidade, pela Área Privada, o eng. Rafael Sacchi, Presidente do SICEPOT, diretor presidente da RGS Engenharia S.A e diretor da Urbana – PPPs e Concessões; e o eng. Norton Albrecht Quites, diretor da Estaq Sondagens e Fundações. Pela Área Pública, receberão a Láurea o eng. José Carlos Keim, diretor de Projetos e Obras Viárias da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre – SMOI, e o eng. Maurício Loss, giretor-geral do DMAE.

Segundo o presidente da SERGS, eng. Walter Lídio Nunes, a Láurea é entregue anualmente pela entidade a profissionais da engenharia que tenham de destacado pela sua relevante contribuição para o desenvolvimento do Estado e do país. Serão igualmente homenageados, os destaques acadêmicos da Engenharia das faculdades gaúchas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sergs-entrega-laurea-de-engenheiro-do-ano-de-2024/

SERGS entrega Láurea de Engenheiro do Ano de 2024 na próxima quarta-feira

2024-12-06