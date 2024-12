Acontece Rádio Liberdade recebe Prêmio Teixeirinha na categoria Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Solenidade foi realizada no Teatro Oficina Olga Reverbel do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (5). Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul premiou, na noite desta quinta-feira (5), aqueles que se destacaram nos trabalhos e em ações que divulgaram a música e os artistas gaúchos em 2024. A Rádio Liberdade, da Rede Pampa de Comunicação, foi agraciada na categoria Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha, em solenidade realizada no Teatro Oficina Olga Reverbel do Theatro São Pedro. Foram entregues os prêmios Vitor Mateus Teixeira, em homenagem ao músico, cantor e compositor Teixeirinha, e o troféu José Mendes, que presta uma homenagem a apresentadores de programas de rádio ou televisão que promovem a música e a cultura regional.

“A importância desse prêmio, num ano tão difícil aqui no Estado, é imensa. Realizar esse prêmio aqui no Teatro Olga Reverbel é muito importante para a gente. Em 2022, o prêmio sofreu uma modernização, uma revitalização. Então, as categorias ficaram sete, elas estão mais enxutas, mais adequadas aos novos tempos. O prêmio já tem 18 edições. Então, é como se a gente começasse de novo a partir de 2022, isso já dá um ar de inovação e de expectativa de a gente ir mais longe com o prêmio. Estamos muito felizes com a cerimônia de hoje, com os agraciados e os jurados também”, relata a diretora de Cultura da Assembleia Legislativa, Mariana Abascal.

Os indicados são escolhidos por um júri técnico e depois são submetidos a votação pelos deputados estaduais gaúchos. Formaram o júri desta edição os músicos: Victor Hugo, Loma Pereira, Fofa Nobre e Vinicius Brum, além do jornalista José Alberto Andrade.

“Escolher é sempre muito complexo, mas eu, quando integro essas comissões de julgadoras, eu procuro me concentrar na trajetória do artista. Claro, a gente tem que pensar o momento que está vivendo, mas tem um acumulado, uma trajetória. E vejam só, este prêmio é um feliz encontro entre pessoas que estão agora sendo reconhecidas por suas trajetórias, mas tem o nome de dois pilares fundamentais que, no passado, abriram cancha”, ressalta o músico Victor Hugo.

Juntamente com a Rádio Liberdade, também foram agraciados o músico Renato Borghetti – na categoria Clássico do Rio Grande do Sul; o cantor Pirisca Grecco – na categoria Melhor Intérprete Musical; “A Alma do Pajador”, composição de Binho Pires e Érlon Péricles – na categoria Melhor Letra e Melhor Música; e o filme Florêncio Guerra e Seu Cavalo, de Guilherme Suman – na categoria Melhor Obra Cinematográfica.

“O prêmio leva o nome de dois grandes músicos que ajudaram na reformulação da programação da Rádio Liberdade. Há sete anos, nós reformulamos através das músicas do Gildo de Freitas, do Teixeirinha, do José Mendes, do Pedro Raimundo – que é um catarinense que tem muita importância para a nossa música e cultura- e Adelar Bertussi. São praticamente 70 anos de música gaúcha nas 24 horas por dia da Rádio Liberdade. Não há emissora no Rio Grande do Sul e no Brasil que toque música gaúcha, que tenha mais mulheres cantando e tocando o Rio Grande. Crianças fazem parte do nosso dia a dia e esses artistas clássicos também, que formam o grande berço da música do Rio Grande do Sul”, declarou o comunicador da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte.

Para o troféu José Mendes, a agraciada foi a jornalista Shana Müller. O evento contou ainda com a apresentação do espetáculo “Chula”, de Emily Borghetti, que além de encantar os presentes com dança e sapateado, também esteve presente para receber o prêmio em nome de seu pai, Renato Borghetti.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/radio-liberadade-recebe-premio-teixeirinha/

Rádio Liberdade recebe Prêmio Teixeirinha na categoria Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha

2024-12-06