Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

"Esse reconhecimento consolida nosso trabalho", afirmou Vinícius Paiva Corrêa, coordenador de exportação da Bom Princípio Alimentos Foto: Divulgação

A Bom Princípio Alimentos, indústria gaúcha especializada em cremes de avelã, recheios de chocolate e frutas, doce de leite, chimias, geleias e conservas, foi reconhecida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) por seu trabalho no mercado internacional.

A homenagem ocorreu em Brasília, durante uma cerimônia que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O evento integrou as atividades do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), iniciativa da ApexBrasil, criada em 2008 para impulsionar a internacionalização de empresas brasileiras.

Com sede em Tupandi, a empresa tem expandido sua atuação no mercado internacional de forma consistente, levando seus produtos para diversos países. Atualmente, a Bom Princípio exporta para Paraguai, Uruguai, Chile, Angola, Guiana, República Dominicana e Estados Unidos. Recentemente, ampliou sua presença com o início das comercializações no Panamá e na Guatemala, consolidando sua estratégia de internacionalização e alcance nos principais países da América.

“Estamos muito felizes, pois esse reconhecimento consolida nosso trabalho e reflete o compromisso com a estratégia de internacionalização da companhia”, afirmou Vinícius Paiva Corrêa, coordenador de exportação da Bom Princípio Alimentos.

