Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Imagem de um salame usado pelo cientista francês Étienne Klein em uma postagem no Twitter como se fosse uma estrela próxima ao sol. (Foto: Reprodução/Twitter)

Chefe do departamento de pesquisa da Comissão Francesa de Energia Atômica, o cientista francês Étienne Klein postou no Twitter uma imagem que dizia ser da estrela mais próxima do Sol capturada pelas lentes do poderoso telescópio James Webb. Mas tudo não passava de uma grande piada. A foto era de um salame do tipo chouriço ibérico.

O post, que já passou de 17 mil curtidas, mostrava para os seus 92 mil seguidores o que poderia ser um planeta avermelhado, com nebulosas brancas e laranja em um fundo preto.

O tuíte dizia: “Foto de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz de nós. Foi capturada pelo JWST. Este nível de detalhe… Um novo mundo é revelado dia após dia.”

O cientista se desculpou pela “pegadinha” e disse que foi uma forma de questionar a credibilidade que vozes de especialistas têm nas redes sociais e ao que considera uma frágil verificação de conteúdo.

“Diante de alguns comentários, sinto-me obrigado a esclarecer que este tuíte que mostra uma suposta foto da Proxima Centauro foi uma forma de diversão. Vamos aprender a desconfiar tanto dos argumentos de autoridades quanto da eloquência espontânea de certas imagens…”, escreveu.

“Bem, na hora do aperitivo os vieses cognitivos parecem encontrar algo para se divertir… Portanto, tome cuidado com eles. De acordo com a cosmologia contemporânea, não há objeto pertencente à charcutaria espanhola, exceto na Terra”, acrescentou.

Objetivo pedagógico

Klein afirmou ao portal francês Le Point que era a primeira vez que fazia uma piada nessa rede como figura de autoridade científica. “A boa notícia é que alguns entenderam imediatamente a mentira, embora também tenham sido necessários dois tuítes para esclarecer totalmente”, disse.

O cientista francês explicou que era como se fosse uma experiência e que a reação ao post “ilustra o fato de nesse tipo de redes sociais as fake news têm sempre mais sucesso do que as notícias reais”.

Ele afirmou ainda que se não tivesse relacionado a imagem do salame ao telescópio James Webb, “não teria feito tanto sucesso”.

James Webb

Lançado em 25 de dezembro de 2021, o telescópio James Webb custou US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) e é o sucessor do famoso telescópio espacial Hubble.

Em julho, foi divulgada a imagem considerada a visão infravermelha mais profunda e detalhada do Universo até hoje, contendo a luz das galáxias que levaram bilhões de anos para chegar até nós.

O telescópio fará diversos tipos de observações do céu, mas os dois principais objetivos são sondar planetas distantes para investigar se eles podem ser habitáveis.

