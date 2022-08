Mundo Primeiro navio de bandeira estrangeira chega à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Embarcação com bandeira de Barbados atracou no sábado (6) e será carregada com grãos. (Foto: Reprodução)

O primeiro navio de bandeira estrangeira a chegar à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, em fevereiro, atracou no sábado (6) no país e será carregado com grãos, disse o ministro da Infraestrutura local, Oleksandr Kubrakov.

A Ucrânia está começando a retomar as exportações de grãos em um esforço supervisionado por um Centro de Coordenação Conjunta em Istambul, onde funcionários russos, ucranianos, turcos e da Organização das Nações Unidas (ONU) estão trabalhando.

Kubrakov afirmou que o navio de carga geral Fulmar S, com bandeira de Barbados, está no porto ucraniano de Chornomorsk.

“Estamos fazendo todo o possível para garantir que nossos portos possam receber e movimentar mais navios. Em particular, planejamos atingir o nível de pelo menos três a cinco navios por dia em duas semanas”, escreveu no Facebook.

A Ucrânia pretende embarcar 3 milhões de toneladas por mês de seus portos do Mar Negro, declarou.

Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos das safras do ano passado ainda estão presas no país. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, previa mais saídas neste domingo (7).

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar mais “regularidade”: “Quando um navio sai de um porto, outros devem estar esperando sua vez, sendo carregados ou chegando a um porto”.

Na semana anterior, o primeiro carregamento autorizado desde o início da guerra chegou a Istambul. Isso só foi possível por causa de um acordo assinado em julho entre os governos da Ucrânia e Rússia para tentar aliviar a crise alimentar mundial.

A Turquia e a ONU participaram desse arranjo para desbloquear portos ucranianos e aliviar os mercados agrícolas.

Navios esperam sua vez

De acordo com o governo da Ucrânia, outros 16 navios cargueiros de grãos “estão esperando sua vez” para zarpar de Odessa, a cidade portuária que, antes da guerra, concentrava 60% da atividade marítima do país.

O pacto prevê a implementação de corredores seguros para permitir a circulação de navios mercantes no Mar Negro.

Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas, e seu trigo, milho e girassol, em particular, abastecem o mercado mundial.

Estima-se que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos tenham sido bloqueadas nos portos ucranianos desde o início da invasão em 24 de fevereiro, elevando os preços.

Um acordo semelhante assinado na mesma época também garante a Moscou a exportação de seus produtos agrícolas e fertilizantes, apesar das sanções ocidentais.

