Os autores disseram que, normalmente, veriam apenas um paciente adulto com ADEM por mês na clínica especializada em Londres. Porém, essa frequência aumentou para ao menos uma vez a cada semana durante o período do estudo.

Sequelas

Os danos da Covid-19 costumam afetar os pulmões e outras partes do sistema respiratório, mas neurocientistas dizem estar preocupados com consequências do coronavírus no sistema nervoso.

“Minha preocupação é que temos milhões de pessoas com Covid-19 agora. Se em um ano tivermos 10 milhões de pessoas recuperadas e elas tiverem déficits cognitivos, então isso vai afetar sua capacidade de trabalhar e sua capacidade de efetuar atividades do cotidiano”, aponta o neurocientista Adrian Owen, da Western University (Canadá).

“Essa doença está afetando um número enorme de pessoas. Por isso é tão importante coletar essa informação agora”, acrescentou.