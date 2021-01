Variedades Cinco alimentos que podem matar lentamente se ingeridos diariamente

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

O açúcar, além de ser altamente viciante, aumenta os níveis de glicose e gera gordura. (Foto: Reprodução)

Você sabia que existem alimentos que, se você comer diariamente, podem prejudicar a sua longevidade? Alguns alimentos não são saudáveis, e podem prejudicar o organismo ou aumentarem o risco do surgimento de algumas doenças.

Abaixo, confira cinco destes alimentos que devem ser evitados por quem deseja ter uma vida longa e saudável:

1-Açúcar

Se você tem uma dieta muito doce, deve ter cuidado. Este alimento, além de ser altamente viciante, aumenta os níveis de glicose e gera gordura. Tente consumi-lo moderadamente. Sua alta demanda no longo prazo é o risco de diabetes, câncer, obesidade e doenças cardíacas, entre outros.

2-Carnes processadas

Carnes como salame, presunto e mortadela são alimentos que, se você os consumir diariamente, afetam lentamente seu corpo. Eles são ricos em nitratos, sódio, conservantes e aditivos. Essas substâncias estão ligadas ao câncer, doenças cardíacas, diabetes e até problemas comportamentais e dificuldades de aprendizado em crianças.

3-Margarina

A margarina é uma versão ruim de manteiga, mas feita com gordura trans. Seu consumo diário pode afetar o coração e os vasos sanguíneos, além de alterar os níveis de colesterol e evitá-lo o máximo possível!

4-Batatas fritas

Embora sejam muito ricos, como todos os alimentos fritos, a batata frita têm uma substância perigosa chamada acrilamida. Este alimento, com seu consumo diário, aumenta o risco de câncer de cólon, câncer de mama, câncer de próstata e câncer retal. Funciona melhor se você assar as batatas e polvilhá-las com um pouco de sal.

5-Molho de tomate enlatado

Esse alimento é um verdadeiro assassino disfarçado, e tem uma fonte de açúcar escondida muito perigosa. Seu consumo diário está relacionado à obesidade, diabetes e doenças cardíacas. É preferível ferver os tomates frescos e cuidar de fazer um molho de tomate caseiro.

É importante lembrar que as informações aqui passadas têm caráter informativo, e não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.

