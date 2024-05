Rio Grande do Sul Em visita a Caxias do Sul, o vice-presidente Geraldo Alckmin anuncia medidas de apoio a empresas gaúchas afetadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Geraldo Alckmin, que acumula o cargo de ministro da Indústria e Comércio, reuniu-se com empresários e entidades de classe. (Foto: Joaquim Moura/Seres)

Durante visita a Caxias do Sul (Serra Gaúcha), o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas de apoio à recuperação econômica de empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes das últimas semanas. Ele também antecipou que outras iniciativas devem ser detalhadas pelo governo federal nesta terça-feira (28).

Alckmin – que acumula o cargo de titular do do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – estava acompanhado dos colegas Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária de Reconstrução) Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Márcio França (Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte). Também participaram o governador Eduardo Leite e o prefeito Adiló Didomenico.

A comitiva desembarcou pela manhã para uma série de contatos com empresários, líderes industriais e parlamentares no Estado. A agenda foi iniciada por uma visita à fábrica de veículos leves sobre trilhos (VLT) da Marcopolo e reunião com o presidente do conselho da empresa, James Bellini.

Em seguida, encontrou-se com a cúpula da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul e com dirigentes de entidades como o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) local e Central Única de Trabalhadores (CUT). O vice-presidente retornou para Brasília por volta das 16h.

Detalhamento

O número-dois do governo Lula ressaltou que o governo federal já liberou crédito com juro real zero para o setor produtivo gaúcho, por meio dos programas de apoio Pronampe (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), Pronamp (Médio Produtor Rural) e Pronaf (Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Com foco em microempresas e empresas de pequeno porte, o governo vai destinar ao Pronampe R$ 1 bilhão para concessão do desconto de juros. O crédito poderá ser financiamento em até 72 meses, com dois anos de carência. De acordo com o ministro, além dos bancos públicos e privados, a próxima Medida Provisória vai incluir a cooperativas de crédito para o atendimento às MPEs, assim como já acontece com o crédito para agricultura.

Já para os produtores rurais, serão colocados R$ 1 bilhão no Pronaf e Pronamp para garantir o desconto de juros ao médio produtor rural e agricultura familiar. O Pronamp vai financiar em até 96 meses e o Pronaf, em 120 meses. O período de carência de ambos é de até 36 meses.

Durante coletiva de imprensa com Alckmin, os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes informaram que o Auxílio-Reconstrução já está disponível a 44 mil famílias gaúchas cujas residências foram afetadas pelas enchentes. O cadastro é feito por meio do site gov.br/reconstrução.

Novo anúncio nesta terça

Ele acrescentou que os detalhes do apoio a médias e grandes empresas estão sendo discutidos em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e devem ser anunciados nesta terça-feira (28): “Tenho certeza de que as medidas vão nos surpreender positivamente”.

Alckmin anunciou ainda que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai estruturar, em Porto Alegre, uma unidade avançada para atender os setores empresariais. O escritório ficará baseado no prédio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), no bairro Petrópolis.

“A grande destruição sofrida pelo Rio Grande do Sul não será maior que a sua reconstrução”, frisou. “Esse esforço coletivo dos três níveis de governo, setor produtivo e sociedade organizada fará com a gente recupera o mais rapidamente possível este Estado, símbolo da força do Brasil e que tem uma das agriculturas mais cooperativas, além de um setor de serviços extremamente avançado, bem como comércio, turismo e indústria.”

O ministro garantiu o esforço do governo federal para a construção das estradas gaúchas, em especial a BR-116 e BR-470, a fim de viabilizar a retomada do pleno escoamento da produção do Estado: “O ministro dos Transportes, Renan Filho, está empenhado e não faltarão recursos federais para a malha de logística e transporte”.

(Marcello Campos)

