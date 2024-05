Rio Grande do Sul Equipes do Pará e do Paraná reforçam trabalho de Assistência Social no RS

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

A equipe do Paraná, que conta com quatro profissionais, está em São Leopoldo. (Foto: Divulgação)

Profissionais do Pará e do Paraná já estão no Rio Grande do Sul para auxiliar nos trabalhos de assistência social após as enchentes. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) se reuniu, no domingo (26), com as equipes. O reforço é resultado da articulação da Sedes com o Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social (Fonseas).

O grupo do Pará recebeu apoio logístico do Estado de Santa Catarina e chegou ao Rio Grande do Sul na noite de sábado (25). Cinco pessoas atuarão no município de Canoas. A equipe do Paraná, que conta com quatro profissionais, está em São Leopoldo.

As equipes enviadas são compostas por assistentes sociais, psicólogos, educadores e outros profissionais capacitados para lidar com situações de emergência. Eles irão atuar no apoio às gestões municipais nas questões administrativas de programas sociais e legislações, no suporte em abrigos, no cadastramento de famílias afetadas e na articulação com outras entidades e órgãos governamentais.

O encontro on-line neste domingo foi conduzido pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento Social, Gustavo Saldanha, que deu as boas-vindas às equipes. “Esse é um gesto de solidariedade e união. Agradeço às secretarias estaduais de Assistência e Desenvolvimento Social pela mobilização para dar suporte neste momento em que nossas equipes estão cansadas e precisando de ajuda”, disse.

A secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo e presidente do Fonseas, Cyntia Grillo, participou do encontro virtual e falou sobre os esforços dos estados para mitigar os impactos da crise na área social. “Mais profissionais estão disponíveis para compor a estratégia de força de trabalho. A Sedes foi ágil e organizada, e somando esforços o fluxo será facilitado”, destacou.

“Vivemos uma calamidade sem precedentes, estamos com muitas demandas e a colaboração é fundamental”, ressaltou a secretária municipal de Assistência Social de São Leopoldo, Márcia Martins.

Uma equipe da Sedes ficará responsável pela coordenação da força-tarefa e pela orientação sobre programas sociais do Estado – como Volta por Cima, Pix SOS Rio Grande do Sul, Aluguel Social, Estadia Solidária e Auxílio Abrigamento. Essas iniciativas têm os cadastros realizados por meio das equipes de assistência social dos municípios.

Purificadores

Os 75 purificadores de água doados ao Rio Grande do Sul pelo governo do Japão chegaram à Base Aérea de Canoas no sábado (25). Os equipamentos vão suprir as necessidades nas áreas mais afetadas pelas enchentes, especialmente hospitais e instituições de saúde que atendam pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os purificadores foram transportados, a partir de Brasília, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira.

A primeira escala dos equipamentos foi na quarta-feira (22), em Brasília, onde chegaram em avião comercial proveniente de Miami (EUA). Os itens foram recebidos pelo secretário-executivo do Escritório de Representação do RS (EBSB), Henrique Pires, e pelo representante sênior da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), Issei Aoki.

2024-05-27