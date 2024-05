Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução: famílias do RS já podem confirmar dados para receber benefício; entenda

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

O benefício, pago em parcela única via Pix, foi criado para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Famílias do Rio Grande do Sul atingidas pelas fortes chuvas e cheias do último mês já podem confirmar seus dados para receber o Auxílio Reconstrução do governo federal. O envio das informações é uma etapa obrigatória para o pagamento do benefício de R$ 5,1 mil. O site para confirmação dos dados é www.gov.br/mdr/pt-br/auxilioreconstrucao.

O benefício, pago em parcela única via Pix, foi criado para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda em razão das chuvas históricas no Estado.

O governo federal começou na semana passada a montar o banco de dados para viabilizar o pagamento do auxílio a partir de dados informados pelas prefeituras gaúchas.

Desde essa segunda-feira (27), as famílias atingidas podem acessar o portal gov.br e confirmar os dados passados pelas prefeituras.

Apenas quando esses dados forem confirmados e validados, segundo o governo, o Pix de R$ 5,1 mil será feito. O cadastramento para o Auxílio Reconstrução ocorre da seguinte maneira:

* As prefeituras realizam o cadastro das famílias desalojadas ou desabrigadas, com informações pessoais e de endereço, no sistema do governo federal

* Responsável pela família beneficiária confirma informações pela conta do gov.br

* Caixa Econômica Federal realiza o pagamento em uma conta já existente ou abre uma nova conta para o beneficiário, que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa TEM.

A data do pagamento depende do envio das informações pelos municípios, o processamento dos dados, e a confirmação dos dados pela família. Quanto antes a prefeitura enviar os dados e a família confirmar no sistema, mais rápido o dinheiro entra na conta.

O auxílio reconstrução é voltado para famílias que tiveram que sair de suas casas e buscar abrigos ou ir para casa de amigos e parentes devido às chuvas e perderam parte ou todos seus bens. Beneficiários do Bolsa Família que estiverem nessa situação poderão receber o auxílio.

Beneficiários do Bolsa Família que não estiverem nessas situações, não são elegíveis para o auxílio reconstrução.

Cada família pode receber apenas um auxílio reconstrução. O recebimento de mais de um auxílio reconstrução por família constitui fraude, sujeito a sanções penais e cíveis cabíveis, além de ressarcir à União o valor do Apoio Financeiro recebido.

O auxílio reconstrução é uma ajuda do governo federal para que as famílias possam retomar suas vidas, para quem perdeu geladeira, fogão, televisão, sofá, colchão possa comprar esses bens, para quem teve a casa parcialmente destruída possa fazer uma pequena reforma. Cada família sabe a melhor forma de utilizar o recurso.

