Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Clube gaúcho vai jogar Libertadores e Brasileirão no Estádio Couto Pereira, do Coritiba FC. (Foto: Divulgação)

A diretoria do Grêmio se movimenta para incentivar a seus torcedores a lotar o Couto Pereira, em Curitiba (PR), no retorno da equipe gaúcha aos gramados. Uma das estratégias é a presença de dirigentes em rádios para fazer propaganda da partida. O presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Antônio Brum têm feito revezamento em emissoras do Paraná e de Santa Catarina.

A estratégia é mobilizar as torcidas e consulados desses Estados a estarem presentes no primeiro duelo do time sob o comando do técnico Renato Portaluppi após a paralisação forçada depois das enchentes no Rio Grande do Sul. O adversário é o The Strongest, da Bolívia, pela Copa Libertadores da América, marcado para esta quarta-feira (29).

Esse processo de convencimento também visa auxiliar a equipe em sua campanha de recuperação na principal competição de clubes da América do Sul. Afinal, uma vitória contra o oponente andino é essencial para se manter viva na busca por uma vaga nas oitavas-de-final.

Mobilização interna

O vice-presidente do Conselho de Administração, José Carlos Duarte, também recebeu a tarefa do clube para convocar os consulados, tanto os do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos esses Estados contam com facilidade de locomoção terrestre ao Couto Pereira.

“A mobilização da torcida e dos consulados é evidente”, ressalta Duarte. “Muitos ônibus sairão do Rio Grande do Sul e de pelo menos esses outros cinco Estados. A gente percebe que o torcedor abraçou a casa e que os torcedores local, tanto do Coritiba quanto do Athletico-PR, também estão demonstrando apoio aos gaúchos. Está todo mundo condoído com o que aconteceu no Rio Grande do Sul e acredito que teremos um bom público para o jogo.”

