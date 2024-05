Esporte Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ajudará o Inter com os custos na Arena Barueri

27 de maio de 2024

Os custos operacionais do estádio, que giram em torno de R$ 190 mil por evento, serão cobertos pela empresa de Leila Pereira. (Foto: Cesar Greco/S.E. Palmeiras)

O Internacional está em Itu, no interior de São Paulo, há quase uma semana devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o início de maio. O time precisou encontrar outro lugar para treinar e disputar seus jogos da Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

A Arena Barueri foi a escolha para o jogo contra o Belgrano da Argentina, pela Sul-Americana, nesta terça-feira (28). O clube gaúcho não arcará com custos no local para a partida, pois a empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cuidará de toda a parte financeira. Desde o início de 2024, a mandatária alviverde gerencia o local.

Internacional ficará afastado do Beira-Rio por até três meses

Os gastos operacionais da Arena Barueri giram em torno de R$ 190 mil. A empresa Big Show será responsável pela bilheteria, limpeza, manutenções, segurança do local, entre outros itens.

Em relação aos gastos no Beira-Rio e no seu CT, o clube gaúcho afirma que deve ter um prejuízo de R$ 35 milhões, já que todos os locais sofreram danos devido às chuvas. A projeção é a de que o retorno às suas instalações aconteça em três meses.

Aliás, além do jogo da Copa Sul-Americana, o Colorado terá pela frente as partidas da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ajudará o Inter com os custos na Arena Barueri

