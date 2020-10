Magazine Cinco casais famosos que se separaram na pandemia

21 de outubro de 2020

Separações de celebridades durante a pandemia. (Foto: Reprodução)

A recente separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita surpreendeu muitas pessoas, o casal era tido por muitos como casal modelo, nas redes sociais postavam fotos ao lado dos filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois anos, criando uma imagem de casamento perfeito. A verdade é que longe das redes sociais, a realidade é igual para todos, celebridades ou não sofrem dos mesmos problemas que a rotina traz e que para muitos foi amplificada com a quarentena.

Segundo informações publicadas pela Agência Brasil, cartórios do país registraram o aumento de 18,7% nos divórcios durante a pandemia. Em números absolutos, os divórcios consensuais passaram de 4.471 em maio para 5.306 em junho de 2020. Houve crescimento em 24 estados brasileiros. Os cartórios de notas em Santa Catarina registraram um aumento de 28,3%.​

No cenário artístico as separações que mais se destacaram nas manchetes foram:

1) Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo e Andressa estavam casados desde 2015. O término pegou de surpresa não somente os fãs, a modelo e influenciadora Andressa Suita diz que foi surpreendida pelo marido que a acordou em uma manhã, após uma viagem em família e terminou o relacionamento. Através de um vídeo em suas redes sociais Gusttavo justificou sua decisão: “Eu não estava feliz. Vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo pra manter meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos”.

2) Whinderson Nunes e Luísa Sonza

Outra separação que deu o que falar durante a pandemia foi do casal Whinderson Nunes e Luísa Sonza. Em 29 de abril, após alguns rumores de término e traição, o humorista e a cantora publicaram um texto no Instagram confirmando a separação após pouco mais de dois anos de casamento.

“Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar”, escreveram.

Alguns meses após a separação a cantora confirmou o namoro com o músico Vitão, no mesmo período surgiram rumores de que Whinderson também já teria virado a página e estaria namorando uma blumenauense.

3) Marília Mendonça e Murilo Huff

Em julho a cantora Marília Mendonça anunciou o término de seu relacionamento com Murilo Huff. Pais de Leo, de dez meses, estavam junto desde maio de 2019. A separação aconteceu de forma amigável, mas a cantora justificou porque deixou de seguir o ex nas redes sociais.

“Se eu parei de seguir ele, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro”, desabafou a cantora.

4) Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Após três do casamento surpresa, a empresária Mayra Cardi e o ator Arthur Aguiar anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. Inicialmente a separação parecia amigável, Mayra e Arthur ficaram morando na mesma casa e dormindo juntos, mesmo separados. Mas, alguns meses despois, a empresária garvou um vídeo falando que viveu com o ator abusivo e com várias traíções. Apesar disso, Mayra declarou esta semana que não descarta retornar para o ex.

5) Demi Lovato e Max Ehrich

Em setembro, o casal Demi Lovato e Max Ehrich anunciou o fim do noivado que foi oficializado em julho. Segundo uma fonte da revista People o término ocorreu por conta da carreira de ambos. “Foi uma decisão difícil, mas eles decidiram seguir seus caminhos separados para focar em suas respectivas carreiras. Eles têm respeito e amor um pelo outro e vão guardar para sempre o tempo que passaram juntos”, informou a fonte.

