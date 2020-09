Bem-Estar Cinco dicas para aproveitar ao máximo os benefícios da máscara facial

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Descubra maneiras que ajudam a turbinar os efeitos desse produto queridinho do skincare. (Foto: Reprodução)

As máscaras faciais são uma febre no mercado de beleza e viraram, praticamente, um dos símbolos dos nossos momentos de skincare. Há opções para peles oleosas, para hidratar, para devolver viço e luminosaidade e muitas mais. No entanto, mais do que só aplicar o produto no rosto, existem práticas que ajudam a turbinar os efeitos dela na nossa pele. A seguir dermatologista Natasha Crepaldi ensina 5 dicas para você aproveitar ao máximo os benefícios desses produtos:

1. Escolha a versão ideal para o seu tipo de pele

Geralmente as máscaras faciais trazem ativos em alta concentração que promovem uma oclusão na pele, facilitando a penetração e eficiência dos produtos. Por isso, é importante escolher versões que tragam os melhores ativos para você. Se para peles mais secas, o ideal é procurar por opções que ofereçam hidratação profunda, no caso das oleosas o ideal é optar por versão mais purificantes que ajudem a desintoxicar. “Além da versão, também é importante seguir as instruções da embalagem”.

2. Prepare a pele antes

As máscaras faciais precisam ser aplicadas com a pele limpa. Caso contrário, você só estaria empurrando as impurezas de volta para a pele. “Cuide da pele antes de recebe-la, faça uma higienização com demaquilante, sabonete, tônico ou loção micelar e dependendo do tipo de pele, até mesmo uma esfoliação”, explica a dermatologista.

3. Aproveite o líquido

Aproveite todo o produto que vem dentro da embalagem. No caso das “sheet masks” – máscaras de papel ou colágeno e de uso descartável que geralmente vem dentro de sachês individuais – é importante aproveitar o líquido que acompanha a máscara, já que ele pode ser altamente rico em nutrientes, para estender o tratamento para colo, pescoço e até mais áreas do corpo. “Muitas máscaras nao precisam de enxague, fique ligada nessa indicação da embalagem, pois isso quer dizer que o serum que sobrou ali pode ainda terminar de ser absorvido para a sua pele. Nessa etapa, uma massagem pode ajudar a penetrar melhor”, explica.

4. Fique de olho no tempo

Respeitar o tempo indicado na embalagem é importante para acalmar a pele e fazer com que ela absorva os ingredientes ativos. “Uma dica boa é acompanhar o tempo da máscara pelo cronometro do celular, assim voce pode aproveitar para relaxar sempre precisar ficar ligada no relógio. Exagerar no tempo, pode provocar irritações”.

5. Não exagere na frequência

“A maioria das peles, só toleram máscaras faciais, que são produtos geralmente mais concentrados e pesados, uma vez por semana. Mais que isso, só com orientação profissional”.

