Bem-Estar Saiba se o arroz pode ser substituído pelo macarrão nas refeições

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Os diversos tipos de arroz trazem benefícios diferentes para saúde. (Foto: Reprodução)

No dia 9, João Sanzovo Neto, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), disse que orientará a população substituir o consumo de arroz por macarrão. Conversamos com algumas profissionais da área da saúde para entender se a substituição afeta ou contribui para o organismo.

Priscila Rodrigues Leite Oyama, médica endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), explica que a substituição pode sim ser feita, uma vez que os alimentos são do mesmo grupo alimentar: os carboidratos.

“Porém, devemos lembrar que ambos os alimentos possuem diferentes níveis de qualidade. Por exemplo, o macarrão integral e o arroz integral são nutricionalmente melhores que o macarrão comum e arroz branco, pois possuem mais fibras, menor índice glicêmico, mais vitaminas e promovem maior saciedade”, explica Oyama.

A nutricionista Paula Quitério Oliveira, do Hospital Santa Paula, explica que mesmo sendo do mesmo grupo, existem diferenças nutricionais entre eles. “Em uma quantidade de 100 gramas de arroz branco cozido tipo 1 temos 128 calorias, 2,5 g de proteína, 0,2 g de lipídios e 28,1 g de carboidratos. Já em 100 gramas de macarrão cru temos, 371 calorias, 10 g de proteína, 77,9 g de carboidrato e 1,3 g de lipídios”, comenta.

Por serem alimentos do mesmo grupo, os benefícios são semelhantes. Ambos atuam como fonte de energia, vitaminas, minerais e auxiliam no bom rendimento de atividades físicas. Paula explica que o macarrão integral é uma ótima opção para quem está preocupado com a saúde, pois contém maior quantidade de fibras, vitaminas e minerais.

A nutricionista explica que o arroz é menos nutritivo, uma vez que grande parte das vitaminas e minerais estão concentradas na casca, que é retirada no processo de polimento. Entretanto, cada tipo de arroz têm um benefício diferente.

O arro integral é uma fonte rica de fibras, minerais e óleos essenciais, que ajuda a estimular o intestino, aumentar a saciedade e reduzir a absorção de gordura pelo corpo. O negro é rico em propriedades antioxidantes e auxilia na prevenção de doenças crônicas e problemas cardiovasculares. O vermelho, contém monocolina, uma substância que ajuda na digestão, na redução do colesterol e na prevenção de doenças do coração. Por fim, o selvagem, apesar de ser outro tipo de grão também é considerado um arroz, rico em proteínas, fibras e aminoácidos.

Caso a substituição seja feita, é necessário ficar atento à saúde. Macarrões instantâneos devem ser evitados, segundo Priscila. Além disso, é preferível que as massas frescas ou feitas em casa tenham prioridade. A dica da endocrinologista é ficar de olho no rótulo e escolher ingredientes que não tenham cinco ingredientes ou mais na composição, pois esses tem mais chances de serem ultraprocessados.

Na hora de montar o prato, é também necessário estar atento à composição dele.

“Um ponto que o consumidor deve se atentar é: quando comemos arroz, geralmente o fazemos junto com outros alimentos (feijão, carne, frango, peixe, ovo). Já o macarrão é muitas vezes visto como uma refeição completa por si só, acompanhado apenas de molho. Essa diferença na composição total da dieta pode, a médio e longo prazo, prejudicar a saúde”, finaliza Priscila.

