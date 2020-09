Bem-Estar Dois minutos de exercícios já melhoram a atividade do cérebro

Este não é o primeiro estudo a mostrar os benefícios dos exercícios para o bem-estar. (Foto: Reprodução)

Se você está se sentindo um pouco lento hoje, saiba que apenas dois minutos de exercícios podem dar um impulso ao seu cérebro. Isto é o que diz um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade de Jönköping, na Suécia.

Eles analisaram uma série de 13 estudos sobre os efeitos do exercício em pessoas de 18 a 35 anos, conduzidos por cientistas entre 2009 e 2019.

Publicado na revista Translational Sports Medicine no mês passado, eles concluíram que entre dois minutos e uma hora de exercícios aeróbicos – como corrida, caminhada ou ciclismo – melhora as funções de aprendizagem e memória em adultos jovens.

De acordo com a pesquisa, exercício em intensidade moderada a alta, mesmo por apenas 120 segundos, “melhoram a memória de aprendizagem, planejamento e solução de problemas, concentração … (e) fluência verbal”, com o efeito positivo durando até duas horas.

Exercite-se antes de trabalhar ou estudar

Além disso, os pesquisadores identificaram que havia uma conexão entre exercícios e “capacidade de aprendizado”. Isto sugere que se exercitar antes de trabalhar ou estudar pode ser benéfico. Entretanto, eles dizem que mais pesquisas são necessárias para identificar “estratégias ideais de exercícios”.

“Esta revisão sistemática mostra que exercícios físicos aeróbicos antes da codificação melhoram as funções de aprendizagem e memória em adultos jovens”, disseram os autores.

A codificação é o primeiro estágio do processo cerebral de armazenamento de informações na memória, e é a fase de “processamento da informação”.

Mas este não é o primeiro estudo a mostrar os benefícios dos exercícios para o bem-estar.

Um estudo com pessoas com idade média de 66 anos publicado na revista American Academy of Neurology em maio descobriu que o exercício regular pode aumentar o pensamento, assim como habilidades verbais de adultos mais velhos também.

Isso ocorre porque o aumento da frequência cardíaca por meio de exercícios bombeia mais sangue rico em oxigênio para o cérebro. O efeito é a liberação de hormônios que aumentam a produção de novas células cerebrais.

