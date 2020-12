Variedades Cinco filmes e cinco séries que marcaram 2020

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Os filmes e séries que definiram o ano de 2020. (Foto: Reprodução)

Em meio a isolamentos sociais e cinemas fechados, produções (filmes ou séries) lançadas direto no streaming foram fundamentais para manter a mente um pouco sã e fugir da realidade caótica ao nosso redor.

Abaixo, você confere cinco filmes e cinco séries que definiram 2020.

5 filmes que marcaram 2020

Sonic: o Filme: O primeiro visual de Sonic: O Filme (leia o review do IGN Brasil aqui) causou alvoroço na internet e levou o estúdio a reformular a aparência do ouriço azul — e, vamos combinar, ficou bem melhor! Pode parecer estranho lembrar que o longa estreou nos cinemas lá em fevereiro de 2020, mas é verdade, acredite se quiser! Resquícios de tempos mais descontraídos.

Aves de Rapina – Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa: Outro filme que estreou lá no comecinho de 2020 e ainda deu tempo de conferir no cinema foi Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa (leia o review do IGN Brasil aqui). Com foco no grupo de anti-heroínas da DC Comics, Aves de Rapina tem cores vibrantes, humor pastelão na dose certa e protagonistas mulheres badass — fórmula ideal para os fãs da DC e de quadrinhos!

Hamilton: Este filme talvez esteja entre os maiores acontecimentos da cultura pop em 2020 ao lado de Fall Guys, Among Us e Animal Crossing. Comandada pelo inigualável Lin-Manuel Miranda, se trata da versão filmada do grande sucesso da Broadway. Hamilton reúne o melhor do teatro, cinema e streaming em uma bem-vinda fusão de hip-hop, jazz e R&B. Está disponível no Disney+. Saiba mais sobre o musical aqui.

Mulher-maravilha 1984: Após inúmeros adiamentos, a Warner e a DC bateram o pé em lançar Mulher-Maravilha 1984 em 17 de dezembro, somente nos cinemas brasileiros – o que é uma pena, uma vez que, nos Estados Unidos, o público teve a opção de assistir a esta sequência da heroína por meio do HBO Max, que ainda não chegou por aqui. Os que se arriscaram a conferir conferir no cinema, foram presentados com um filme leve e esperançoso: Mulher-Maravilha 1984 era o abraço que todos precisávamos em um ano trágico como 2020. Leia o review do IGN Brasil aqui.

Tudo Bem no Natal que Vem: Produção nacional na área! Estrelado por Leandro Hassum, Tudo Bem no Natal que Vem é digno de ser comparado com Click, clássico absoluto de Adam Sandler. Ele é ótimo para ver em família, dar boas gargalhadas e até derramar uma boa dose de lágrimas! O filme está disponível na Netflix e traz uma espécie de promessa esperançosa: neste mesmo período, daqui a um ano, estará tudo bem.

Menções honrosas: Tenet, O Som do Silêncio e Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica.

5 séries que marcaram 2020

Better Call Saul (5ª temporada): Faz tempo que Better Call Saul, spinoff de Breaking Bad, mostrou a que veio. Nesta quinta temporada, que chegou no começo de 2020, só reafirmou a qualidade da série focada em Jimmy McGill, nosso querido Saul Goodman no futuro. Vimos mais sobre o perigoso cartel, participações de personagens conhecidos de Breaking Bad e coadjuvantes novos roubando a cena, como Lalo, além de ver Jimmy cada vez mais Saul. Convenhamos: Better Call Saul é tão boa quanto Breaking Bad.

Cobra Kai (1ª e 2ª temporada na Netflix): Ok, essa aqui é uma “trapaça”. Cobra Kai, a série que continua o legado de Karatê Kid, estreou em 2018 no serviço de streaming do YouTube. No entanto, quando a Netflix trouxe as duas primeiras temporadas ao catálogo do serviço de streaming, foi que a série verdadeiramente bombou, especialmente no Brasil. Nostalgia, trilha sonora, atores clássicos de volta: o combo é perfeito e faz com que esta seja uma das melhores retomadas de franquia clássica que já existiu.

The Boys (2ª temporada): Mais absurda ainda do que a primeira, a segunda temporada de The Boys é de, literalmente, explodir cabeças! Com destaque para a nova “heroína” Liberdade, a série entrega sátiras aos super-heróis e ao exagerado uso de redes sociais, muitas referências à cultura pop, muito cinismo, supremacista branco levando uma surra e um excelente gancho para o já confirmado terceiro ano.

O Gambito da Rainha: Você acreditaria, no começo de 2020, se te dissessem que uma minissérie centrada em xadrez seria um dos maiores fenômenos do ano na Netflix? O Gambito da Rainha ganhou o público no boca a boca daqueles que assistiram e se deram conta de que se tratava de uma excelente história protagonizada por Anya Taylor-Joy, brilhante no papel da enxadrista Beth Harmon.

The Mandalorian (2ª temporada): O Baby Yoda tem nome e se chama Grogu. Essa foi só uma das revelações da segunda temporada de The Mandalorian, série que ocupou, semanalmente, a sexta-feira de todo fã de Star Wars no fim de 2020. Se trata de um dos eventos do ano, com participações especiais de Ahsoka Tano, Boba Fett e um Jedi muito poderoso e querido pelos fãs! Como é bom gostar estar vivo e gostar de Star Wars neste momento!

Menções honrosas: 6ª e última temporada de BoJack Horseman, Lovecraft Country, Arremesso Final e Normal People.

