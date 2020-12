Variedades Cinco hábitos para adotar em 2021 e emagrecer com saúde

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Conseguir resultados na dieta é mais fácil do que você imagina. (Foto: Reprodução)

Emagrecer quase sempre está na lista de metas para o seu ano novo, certo? E conseguir resultados é mais fácil do que você imagina. Separamos uma lista com apenas 5 hábitos que, se adotados, farão com que a perca de peso venha de forma eficiente e gradual. Quer emagrecer com saúde? Então, confira!

1-Inclua salada ou hortaliças no prato: Você quer dar uma moderada nos carboidratos? De nada adianta cortar o arroz se o seu prato está meio vazio. Inclua sempre salada ou verduras no prato. São alimentos pouco calóricos e que aumentam a saciedade e, por isso, vão ajudá-lo a emagrecer. Se você não gosta de todas as verduras, comece colocando no prato as que você aprecia.

2-Não fuja da gordura: Inclua fontes de ácidos graxos essenciais na sua alimentação. Por exemplo, 6 a 12 amêndoas no lanche, 1 colher de sopa de azeite para temperar a salada, 2 nozes ao deitar e salmão ou sardinhas 2 vezes por semana vão te ajudar a emagrecer.

3-Aposte forte na proteína: Não coma apenas frutas ou bolachas no lanche. Para emagrecer, inclua sempre uma fonte proteica, que ajuda a promover saciedade, acelera o metabolismo e, consequentemente, corrobora para emagrecer. Coma no mínimo um iogurte, se puderes, mas também aposte no queijo fresco light ou no ovo cozido.

4-Se tem açúcar, não beba: Crie o hábito de consultar religiosamente os rótulos dos alimentos que consome e elimine os que têm açúcar na lista de ingredientes: sucos, refrigerantes, cereais, bolachas etc. Você pode emagrecer 1 quilo por mês só com este cuidado.

5-Tenha muita atenção no desjejum: Nunca pule o café da manhã, pois essa refeição é de extrema importância para o organismo, que precisa de nutrientes ao acordar. Contudo, não vale só caprichar logo depois de acordar e perder a mão no restante do dia. Consulte um nutricionista para ter uma dieta equilibrada, mas saiba que todas as refeições são importantes para emagrecer.

Benefícios do atum

Com ácido graxo ômega 3, o atum combate doenças arteriais, reduzindo os níveis de colesterol no sangue. Ele também contribui para a normalidade dos batimentos cardíacos e evita problemas como arritmia.

Além disso, o potássio presente no atum possui função vasodilatadora, relaxando os vasos sanguíneos. Unido ao ômega 3, ele reduz a pressão arterial.

Age como anti-inflamatório: O ômega 3 é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e tem presença abundante no atum. Conforme age no organismo, ele reduz as inflamações e previne doenças como artrite e gota.

Para cada 150 gramas do peixe há entre 7 e 28 mg de EPA e entre 140 e 580mg de DHA, ácidos graxos do ômega 3 que regulam o organismo e previnem inflamações.

Dá mais energia: As vitaminas do complexo B presentes no atum são diretamente relacionadas ao aumento de energia. Elas também auxiliam na proteção da pele e ajudam a melhorar o funcionamento do metabolismo.

