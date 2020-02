Grêmio Cinco meses após lesão, Jean Pyerre tem primeiro treino e gera expectativa por retorno

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Meio-campista não atua desde setembro de 2019 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quarta-feira, na preparação para o Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jean Pyerre foi o alvo de todos os focos e observações no treino do Grêmio desta quarta-feira. Ainda em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita, o meia-campista volta a gerar expectativa aos gramados após exatos cinco meses desde o problema contraído durante um treino, no ano passado.

A lesão de Jean ocorreu em 20 de setembro de 2020, durante um treinamento no CT Luiz Carvalho, em meio a disputa do Campeonato Brasileiro e das semifinais da Copa Libertadores, contra o Flamengo.

Desde o período, o jogador seguiu em recuperação, em processo que gerou alguns episódios à parte.

Durante o tempo de recuperação, houve mudanças na previsão de retorno e até mesmo na avaliação da extensão do problema. Em entrevista à Rádio Grenal, em dezembro do ano passado, o ex-diretor médico do Grêmio Saul Berdichevski, explicou a situação: “A lesão é, na realidade, mais extensa. Uma lesão de 20 centímetros. Não sei quem fez essa previsão (de 21 dias), pois não partiu de nós. Os exames de imagens mostraram que a lesão era mais grave”. Ainda antes da decisão das semifinais da Copa Libertadores, no segundo jogo, contra o Flamengo, havia a expectativa pela volta do camisa 21.

Durante a entrevista à Rádio Grenal, o então diretor médico também afirmou que o atleta estava curado da lesão, mas não seria utilizado nas rodadas finais do Brasileirão: “Não há mais tratamento médico, apenas recuperação física. A lesão já está curada e recuperada. Ele vai entrar em férias junto com os outros jogadores”, afirmou Saul Berdichevski.

Regressão de lesão na reapresentação em 2020

Contudo, no retorno às atividades em 2020, o jogador apresentou regressão no tratamento e polêmicas surgiram na tentativa de respostas para a situação.

Através de nota, o Grêmio se posicionou oficialmente sobre o caso, detalhando o processo desde a lesão em setembro.

Nota oficial do Grêmio:

O atleta Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular extensa da coxa direita no dia 20/09/2019.

Apresentou uma boa recuperação, porém, no final do mês de outubro, os exames de controle de imagem mostraram que a cicatrização ainda não estava completa.

Tendo uma excelente evolução, recebeu alta do Departamento Médico no final do mês de novembro, e iniciou trabalhos de transição com a preparação física.

No retorno das férias, apresentou regressão com alterações cicatriciais e atrofia muscular, além de pequeno edema no exame de imagem. Desde então, vem realizando trabalhos específicos com a fisioterapia e preparação física.

A expectativa é que, brevemente, retornará às suas atividades normais com o grupo principal.

Na mesma data, a assessoria do jogador também apresentou sua versão, relatando a alteração na avaliação do grau da lesão: “Inicialmente havia sido divulgada (a lesão) como de grau 2, porém, após novas avaliações e exames, constatou-se que era de grau 3. Medidas médicas já haviam sido tomadas visando a recuperação em um cenário menos grave, porém, precisaram ser revistas”, um dos trechos do comunicado.

Ainda, durante uma entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi comentou sobre a situação de Jean Pyerre, relatando que teria uma conversa com a atleta, mas que ele “tinha culpa no cartório”, em relação ao processo de recuperação da lesão.

Após quatro meses, reacende a expectativa pelo retorno do meia aos gramados. Apesar do primeiro trabalho com bola, o processo de recuperação é tratado com cautela, até mesmo pela recuperação física. Inicialmente, o retorno pode ser vislumbrado para a disputa da Copa Libertadores, já no próximo mês de março.

Pelas redes sociais, Jean Pyerre comemorou o retornou aos treinos e mostrou expectativa pela volta aos gramados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário