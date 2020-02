Celebridades Anitta foca no mercado norte-americano e prepara álbum em inglês

20 de fevereiro de 2020

Depois de investir no projeto Brasileirinha, constituído por série de singles gravados em português com artistas brasileiros, Anitta estabeleceu como próximo passo estratégico da carreira a ampliação do território fonográfico norte-americano.

Para tal, a cantora e compositora carioca apronta álbum gravado em inglês, em Los Angeles (EUA), com produção executiva de Ryan Tedder. Projetado como vocalista da banda OneRepublic, o norte-americano Tedder é compositor e produtor musical que tem no currículo trabalhos com artistas como Ariana Grande, Beyoncé e Ed Sheeran.

Após um disco trilíngue, Kisses (2019), em que Anitta atirou para vários lados e somente acertou o alvo com a gravação de “Onda Diferente” (Ludmilla), a artista foca no principal mercado da indústria fonográfica mundial.

Com músicas em inglês como “Girl from Rio” (colaboração de Anitta com o duo Stargate) e “Love me like you mean it”, ambas candidatas a uma vaga no repertório ainda não definitivamente escolhido, o quinto álbum de estúdio da cantora mira sobretudo os Estados Unidos, epicentro do universo pop.

Com edição prevista para meados deste ano de 2020, o disco chegará ao mundo numa época em que o funk carioca começa a ganhar visibilidade planetária.

