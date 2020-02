Grêmio “A nossa briga não é Cortez e Caio, mas sim todo mundo para fazer o Grêmio jogar o melhor futebol” afirma Cortez

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Lateral concedeu entrevista após o treinamento Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Criticado sobre suas últimas atuações pelo Grêmio, o lateral esquerdo Bruno Cortez viu sua titularidade ser questionada com a chegada de Caio Henrique, recém-contratado junto ao Fluminense.

“Essa disputa é boa tanto pra ele quanto pra mim, isso faz com que eu me esforce mais, treine mais, aumente meu nível. E isso só fortalece nosso grupo. Então quem o Renato optar por colocar o Grêmio vai estar muito bem servido. Acho que a nossa briga não é Cortez e Caio, mas sim todo mundo pra fazer o Grêmio jogar o melhor futebol”, comentou o lateral.

Cortez falou ainda sobre a volta de Jean Pyerre e Geromel. O meia gremista estava afastado por uma lesão na coxa direita. No treino desta quarta-feira (19), ele treinou com bola após quase cinco meses longe dos gramados.

“Alegria nossa poder ver o Jean. Ele é um jogador querido por todos, com uma qualidade que não precisa nem comentar. Então fica todo mundo feliz com a volta dele e do Geromel”.

Faltando pouco para a disputa da final do primeiro turno do Gauchão, o Grêmio se prepara para a decisão com portões fechados. O jogo contra o Caxias será no sábado, às 16h30, no Estádio Centenário em Caxias do Sul.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário