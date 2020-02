Grêmio Renato fecha mais um vez os portões no treino do Grêmio e Victor Ferraz alerta para perigos do Caxias

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Decisão da taça do primeiro turno ocorre neste sábado, no Centenário Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O penúltimo treino da equipe do Grêmio antes da decisão contra o Caxias foi de portões fechado. Renato Gaúcho faz mistério sobre o time que jogará no sábado, mas poderá contar com a volta de Pedro Geromel, que voltou a treinar com o grupo nos últimos dias, após ter passado por uma cirurgia no joelho direito.

Em entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira (20), o lateral direito Victor Ferraz relatou o que o Grêmio espera para o jogo de sábado: “O Caxias merece todo o nosso respeito, fez um grande jogo na estreia contra a gente aqui na Arena. Estamos analisando bem os defeitos deles e os nossos defeitos naquele jogo pra poder melhorar. Tem tudo pra ser um grande jogo, a gente espera conseguir se impor e sair com o título”, ressaltou o lateral.

Na estreia gremista na temporada, em jogo disputado na Arena, o time da Serra venceu por 2 a 0. Agora, a partida será no Estádio Centenário. Nos últimos 15 anos foram 11 partidas entre os dois times no estádio, cinco vitórias do Caxias contra três do Grêmio.

Sobre sua adaptação ao tricolor gaúcho, o jogador se mostrou grato ao time e aos colegas: “Eu agradeço a Deus por ter conseguido me adaptar tão rápido. Agradeço meus companheiros por terem me ajudado. Se encaixou com o meu estilo de jogo, sou um lateral de passe, mais técnico, não tão de força”.

Victor Ferraz também falou sobre sua relação com Alisson e a volta do atacante Pepê ao time: “O Alisson é um jogador que é fácil de se adaptar, é um cara bem combinativo. O Pepê eu já estou começando a fazer alguns treinos. Ele tem uma característica um pouco diferente, é um cara mais agudo. Estou tentando me adaptar ao estilo dele também, ou de qualquer outro que o professor quiser utilizar”.

O Grêmio ainda treina na manhã desta sexta-feira (20) e depois viaja para Caxias do Sul para a disputa da final da taça Edwaldo Poeta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário