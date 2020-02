Grêmio Decisão entre Caxias e Grêmio coloca à prova retrospecto no Centenário

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Times duelam neste sábado na disputa pelo título do primeiro turno do Gauchão Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Caxias se enfrentarão neste sábado (22) pela disputa da Taça Ewaldo Poeta. A disputa é válida pela final do primeiro turno do Gauchão 2020, e terá como mandante o Caxias, que tem vantagem quando o quesito é vitórias em casa contra o tricolor.

Nos últimos 15 anos, foram cinco vitórias do Caxias contra três do Grêmio, e três empates. São 22 gols do Caxias e 16 do tricolor gaúcho. O confronto coloca frente a frente velhos conhecidos.Quem já marcou contra o Caxias em outra semifinal e se fará presente novamente, é Diego Souza. Em 2007, os clubes se enfrentaram pela semifinal do campeonato Gaúcho. Na Serra, o Caxias não deu chances para o tricolor: venceu por 3 a 0 com gols de Juninho, Héverton e Thiago Machado. No jogo de volta, o Grêmio alcançou a virada e fez 4 a 0 com gols de Patrício, Tcheco, Tuta e Diego Souza, centroavante que retornou ao clube em janeiro deste ano a pedidos do técnico Renato Portaluppi.

Quem também já deixou sua marca no confronto e estará em campo neste sábado é o atacante Gilmar, atual camisa 9 do Caxias. Foi ele quem marcou os dois gols do time Grená na primeira fase do Gauchão de 2017, quando o Caxias venceu o Grêmio por 2 a 1, no Estádio Centenário.

Uma nova história passa a ser escrita a partir deste sábado, quando os times voltam a definir uma decisão de Gauchão. Além da Taça Ewaldo Poeta, o título de campeão também assegura a vaga na grande final de 2020. A partida que ocorre neste sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, tem transmissão da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário