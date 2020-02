Notícias Cinco novos postos de pedágio entram em operação em duas estradas do Rio Grade do Sul neste domingo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Tarifa nas praças será de R$ 4,40 em ambos os sentidos. (Foto: Divulgação/CCR-ViaSul)

A partir da primeira desse domingo, as rodovias federais BR-101 e BR-386 têm novas praças de pedágio no Rio Grande do Sul. Os postos estão situados nos municípios de Três Cachoeiras (Litoral Norte), Fontoura Xavier (Região Nororeste), Montenegro (Vale do Caí), Victor Graeff e Paverama (Vale do Taquari).

O contrato de concessão não prevê isenção de tarifa, exceto para veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço, da União, Estados e Municípios, bem como seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático. Para os comerciais, o eixo suspenso só é isento para veículos vazios.

Segundo a concessionária CCR Viasul, a cobrança foi autorizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mediante o atendimento às obrigações previstas em contrato, após vistorias realizadas em dezembro de 2019. A tarifa inicial é de R$ 4,40 para veículos leves em todas as cinco unidades, em ambos os sentidos. Confira, a seguir, a localização de cada praça de cobrança.

– BR-101 em Três Cachoeiras (quilômetro 35,2) – são 12 pistas: 2 automáticas, 2 manuais, 2 mistas e 6 bidirecionais;

– BR-386 em Fontoura Xavier (quilômetro 262,7) – são 8 pistas: 2 automáticas, 2 mistas e 4 bidirecionais;

– BR-386 em Montenegro (quilômetro 426) – são 14 pistas: 2 automáticas, 4 manuais, 4 mistas e 4 bidirecionais;

– BR-386 em Victor Graeff (quilômetro 204,4) – são 5 pistas: 2 automáticas, 2 mistas e 1 bidirecional;

– BR-386 em Paverama (quilômetro 375,8) – são 10 pistas: 2 automáticas, 2 manuais, 2 mistas e 4 bidirecionais.

Detalhes

Ainda de acordo com a empresa responsável, foram contratados inicialmente 200 trabalhadores para o atendimento nas novas praças e aproximadamente outros 50 profissionais estarão envolvidos no começo da operação nos pedágios. “Vale destacar que todo o trecho concedido da CCR Viasul já conta com os serviços de atendimento médico e mecânico e, ao longo do ano, recebeu os trabalhos iniciais de recuperação do pavimento, manutenção e conservação”, frisou a concessionária.

No final do mês passado, a concessionária iniciou a operação assistida nesses pedágios. Os veículos que passavam pelas cinco praças de cobrança eram abordados e os usuários avisados sobre o começo da cobrança da tarifa no dia 9 de fevereiro, por meio de material informativo com dados gerais sobre os pedágios. Além disso, nesse período as equipes realizam os últimos treinamentos práticos, ajustando as transações, sistema de arrecadação e outros aspectos. Os preparativos foram mantidos até esse sábado.

(Marcello Campos)

