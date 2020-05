Um acidente envolvendo uma Santana Quantum e um ônibus provocou a morte de cinco pessoas e deixou outras oito feridas na manhã deste sábado (16), na ERS-122, em Campestre da Serra, na Serra Gaúcha.

As vítimas fatais, que estavam no carro e ainda não foram identificadas, morreram carbonizadas. O acidente teria ocorrido depois que o motorista da Quantum, com placas de Caxias do Sul, tentou fazer uma ultrapassagem no quilômetro 169 da rodovia, perto de Vacaria, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Os dois veículos pegaram fogo. O ônibus transportava trabalhadores que iriam colher cenouras no município de Ipê. Os feridos tiveram lesões leves e passam bem.