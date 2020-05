Dicas de O Sul Inscrições para cursos gratuitos de informática estão abertas

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

As aulas iniciarão no dia 15 de junho Foto: Agência Brasil As aulas iniciarão no dia 15 de junho. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para cursos de informática gratuitos a distância, com o objetivo de promover a qualificação profissional de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. Os interessados podem se inscrever aqui. As aulas iniciarão no dia 15 de junho.

A iniciativa é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre, a Dell Technologies, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a Universidade Estadual do Ceará e o Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento.

São oferecidas 500 vagas para o Programa de Qualificação Acessível – Profissional em Tecnologia. Ao todo, são disponibilizados 13 cursos com acesso integral dos conteúdos. Todos os cursos são na modalidade EaD, em horários de estudo flexíveis, com tutorial para pessoas com deficiência pela plataforma Dell Accessible Learning.

