Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Claiton Gonçalves acompanhou a sessão da Câmara de Vereadores que aprovou o seu impeachment Foto: Divulgação Claiton Gonçalves acompanhou a sessão da Câmara de Vereadores que aprovou o seu impeachment. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Farroupilha, na Serra Gaúcha, aprovou o impeachment do prefeito Claiton Gonçalves (PDT). O mandato foi cassado em razão de irregularidades expostas em documento protocolado por representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Por dez votos a quatro, os vereadores entenderam que procedem as denúncias referentes à contratação de um servidor ocupante de cargo de fiscal para assumir função privativa de advogado e a aquisição de terrenos por parte do Executivo Municipal sem a autorização do Legislativo.

A sessão extraordinária, realizada na sexta-feira (15), durou cerca de nove horas. Alguns vereadores que votaram pela cassação explicaram que houve resistência do chefe do Executivo em corrigir falhas apontadas em sua gestão. Já os parlamentares que se posicionaram a favor do prefeito, enfatizaram que não houve dolo em suas ações e que os atos denunciados foram corrigidos.

Presente no julgamento, Claiton Gonçalves enalteceu o seu trabalho realizado ao longo dos sete anos em que esteve à frente da administração pública. Ele citou a contribuição de cada vereador para o crescimento da cidade e seu desejo pela pujança do município. Porém, os argumentos não foram suficientes para evitar o impeachment.

