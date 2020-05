Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fiscaliza mais de 8 mil estabelecimentos durante a pandemia

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Para denunciar o descumprimento dos decretos municipais, é preciso ligar para o telefone 156 Foto: Alex Rocha/PMPA Para denunciar o descumprimento dos decretos municipais, é preciso ligar para o telefone 156. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Mais de 8,1 mil estabelecimentos já foram fiscalizados pela prefeitura de Porto Alegre com o objetivo de garantir o cumprimento das normas para combater a proliferação do coronavírus. A operação Esforço Concentrado Covid-19 verifica comércios, indústrias e serviços desde 31 de março.

Coordenada pelo Escritório de Fiscalização, a ação reúne agentes de oito órgãos municipais, que percorrem a Capital para assegurar o cumprimento dos decretos municipais. Dos locais fiscalizados até o momento, 188 foram interditados.

A operação fiscaliza também os setores de transporte, obras, praças e parques, bem como orienta as pessoas individualmente. Já foram averiguados 5.810 ônibus, táxis e lotações.

“Nossas equipes estão nas ruas porque precisamos que os porto-alegrenses entendam que estamos liberando as atividades de forma gradual e baseada em evidências. O objetivo não é interditar ou multar ninguém, mas precisamos garantir que as medidas sejam respeitadas para ajudar no combate à Covid-19”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Para denunciar o descumprimento dos decretos, é preciso ligar para o telefone 156 e digitar a opção 5 – fiscalização por descumprimento das normas de coronavírus. O cidadão será direcionado para falar com um atendente.

