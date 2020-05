Rio Grande do Sul Novos leitos para o combate à Covid-19 são entregues em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Governador esteve em Caxias do Sul para a entrega dos leitos no Hospital Geral Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador esteve em Caxias do Sul para a entrega dos leitos no Hospital Geral. (Foto: Felipe Dalla Valle/ Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Graças a um esforço conjunto, foram entregues, neste sábado (16), dez novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) no HG (Hospital Geral) de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A ampliação da capacidade hospitalar, principalmente de UTIs adulto do SUS (Sistema Único de Saúde), faz parte do Plano de Contingência elaborado pelo governo do Estado para enfrentar a pandemia de coronavírus.

“O hospital é do Estado, assim, nós vamos pagar pelos equipamentos fundamentais, o município está garantindo o pagamento das diárias e, graças a esse esforço conjunto e coordenado, a população poderá contar com o atendimento de saúde a partir de amanhã [domingo]. Esse é o grande diferencial que viemos testemunhar aqui em Caxias do Sul”, ressaltou o governador Eduardo Leite em visita ao município neste sábado.

Os aparelhos que possibilitam a operação foram disponibilizados, desde o início de abril, pelo governo, que está custeando o aluguel no valor de R$ 180 mil mensais. Os equipamentos aguardavam apenas a habilitação – liberação de recursos de custeio – para serem colocados à disposição da sociedade.

Seguindo um apelo feito pelo governador, que autorizou o pagamento de 139 leitos sob gestão estadual até que o Ministério da Saúde regularize a situação, a prefeitura de Caxias do Sul vai assumir a diária de R$ 1,6 mil de cada um dos novos leitos, já que o município tem gestão plena.

Aproveitando a visita a Caxias do Sul, o governador anunciou que o Estado aumentará os repasses ao Hospital Geral em R$ 400 mil, totalizando aporte de R$ 3,7 milhões mensais para custeio dos serviços.

Mesmo sendo financiando pelo município, o atendimento nos novos leitos será estendido a todos os pacientes da região. Atualmente, o HG é referência em saúde para cerca de 1 milhão de habitantes, usuários do SUS de 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, na Serra Gaúcha.

