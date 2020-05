Mundo Itália reabrirá fronteiras aos turistas da Europa em 3 de junho

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

O governo da Itália vai reabrir suas fronteiras para turistas da UE (União Europeia) a partir de 3 de junho e removerá o isolamento obrigatório de 14 dias para visitantes estrangeiros na península, disseram fontes oficiais neste sábado (16). As fronteiras europeias do espaço Schengen estão fechadas atualmente.

As medidas foram anunciadas após a reunião de um Conselho de Ministros de cerca de 10 horas, realizado na noite de sexta para sábado, e presidido pelo chefe de governo Giuseppe Conte.

Serão aplicadas “em conformidade com os vínculos derivados da ordem jurídica da União Europeia”, afirmou o comunicado. Essas decisões poderão ser modificadas com base no “risco epidemiológico” no país, onde mais de 31 mil pessoas morreram vítimas do novo coronavírus.

O turismo é um dos principais setores da economia italiana e é responsável por cerca de 13% do PIB (Produto Interno Bruto). “A abertura das fronteiras italianas aos cidadãos europeus não apenas favorece o turismo, como também salva as colheitas com o retorno de cerca de 150 mil diaristas de Romênia, Polônia e Bulgária”, disse um dos principais sindicatos agrícolas, o Coldiretti.

A partir de 3 de junho, os italianos também poderão viajar livremente por todo país, sem restrições, a menos que haja um surto da epidemia. Confinados desde 10 de março e autorizados a se deslocar apenas em seu município por razões de saúde, ou a trabalho, os italianos poderão transitar a partir de segunda-feira (18), dentro de sua região, de acordo com o comunicado do governo.

Com a abertura antecipada de muitas empresas na próxima semana, o país estabelecerá medidas como a separação de um metro entre os clientes para evitar novas infecções.

A reunião do Conselho de Ministros foi adiada várias vezes ao longo do dia ontem para permitir a contribuição das diversas regiões e províncias autônomas, recentemente divididas sobre a retomada dos movimentos internos.

Queda no número diário de vítimas

A Itália, com 223 mil infectados e 31,6 mil mortos, continua se abrindo diante da queda no número diário de vítimas do vírus SARS-CoV-2 e da contenção do contágio. Contudo, as viagens internas poderão ser canceladas em caso de um novo surto, de acordo com o decreto.

Por outro lado, a partir da próxima segunda-feira, todas as restrições de movimento dentro da mesma região serão suspensas. Até agora, as pessoas só podiam deixar suas casas para comprar comida, trabalhar, ir ao pronto-socorro e, recentemente, visitar parentes ou praticar esportes ao ar livre.

