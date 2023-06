Geral Cineasta James Cameron compara submarino implodido com o desastre do Titanic: “Chocado”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

O diretor fez a afirmação em entrevista ao canal americano ABC News. (Foto: Reprodução)

O cineasta canadense James Cameron, diretor de “Titanic” (1997), comparou o caso do submarino que implodiu em uma tentativa de chegar aos destroços da embarcação no fundo do oceano com o próprio desastre do navio.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos declarou nessa quinta-feira (22) que o submarino, desaparecido desde domingo (18) com cinco tripulantes, havia implodido e que todos os que estavam a bordo são considerados mortos.

Além de dirigir o filme sobre o desastre de 1912, Cameron também é um explorador experiente de profundezas, e visitou os destroços da embarcação 33 vezes.

“Estou chocado com a semelhança com o desastre do Titanic em si, no qual o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio, e no entanto continuou a toda velocidade em um campo de gelo”, disse o diretor em entrevista ao canal americano ABC News.

“Como um desenvolvedor de submersíveis, eu mesmo desenhei e construí um submersível, para ir ao local mais profundo do oceano, três vezes mais fundo que o Titanic, então eu entendo os problemas de engenharia associados com a construção desse tipo de veículo”, afirmou Cameron.

Em 2014, ele foi com um submersível e registrou sua visita à Fossa das Marianas, considerado o local mais profundo do oceano, quase 11 mil metros abaixo da superfície.

Já de suas expedições ao Titanic, ele produziu o documentário “Fantasmas do abismo” (2003). Nele, o diretor convidou o amigo Bill Paxton, parte do elenco de “Titanic”, para visitar e narrar as viagens aos destroços, que conseguiram as imagens mais detalhadas da embarcação afundada já registradas. As informações são do portal de notícias G1.

