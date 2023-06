Geral Em evento aos pés da Torre Eiffel, Lula faz discurso em prol da Amazônia

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Lula afirmou que o governo brasileiro fará “todo e qualquer esforço para manter a floresta de pé”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Perante milhares de pessoas, em sua maioria jovens, reunidas perto da Torre Eiffel, em Paris (França), no evento “Power Our Planet”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso nessa quinta-feira (22) em defesa da Amazônia.

No evento que reúne lideranças mundiais e importantes nomes da música, Lula falou em defesa de um “novo pacto financeiro global” para enfrentar o desafio climático e convidou o público que lotou o Campo de Marte, a visitar o Brasil durante a COP 30. A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) será realizada em 2025 na cidade de Belém, no Pará.

“Iremos fazer a COP 30 em um estado da Amazônia, para que todos vocês tenham oportunidade de conhecer de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza de nossos rios e que possam compartilhar com o povo brasileiro da preservação das nossas florestas”, defendeu Lula, em discurso no palco erguido aos pés da Torre Eiffel.

Logo após o discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula reafirmou o compromisso com o desmatamento zero na Amazônia e disse que o governo “fará todo e qualquer esforço para manter a floresta de pé”. O presidente sublinhou que o governo federal será muito duro contra qualquer iniciativa que queira “derrubar árvores para plantar soja, milho ou criar gado”. E enfatizou: “a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda humanidade”.

Lula responsabilizou países ricos – “aqueles que fizeram a revolução industrial e por isso têm que pagar a dívida histórica” com o planeta. Para o presidente, é deles o compromisso de financiar países em desenvolvimento que têm reservas florestais. “Não foi o povo africano que poluiu o mundo. Não foi o povo latino-americano que poluiu o mundo”.

O chefe do executivo brasileiro citou dados que ilustram a importância da floresta amazônica para o mundo. Espalhada por oito países sul-americanos, a Amazônia tem o rio mais caudaloso do mundo, 40% das florestas tropicais, 10% das espécies vegetais e animais estimadas e representa 6% da superfície do planeta. Não bastasse isso, abriga 400 povos indígenas, que falam 300 idiomas.

O Brasil, por sua vez, tem papel central, de acordo com Lula, nesse processo de preservação e combate às mudanças climáticas. Tem 87% da matriz energética limpa e renovável, contra média mundial de 27%. A energia elétrica consumida no Brasil, 50% é renovável, enquanto a média mundial é de 15%.

2023-06-22