15 de março de 2022

O cinegrafista Pierre Zakrzewski, do canal americano Fox News, morreu após ataque na Ucrânia.

O cinegrafista Pierre Zakrzewski, do canal americano Fox News, morreu após um ataque na Ucrânia. A informação foi divulgada no Twitter pelo âncora da emissora John Roberts nesta terça-feira (15).

Zakrzewski foi atingido no mesmo ataque que o jornalista Benjamin Hall, sobre o qual se divulgou nesta segunda (14) que estava ferido.

Na véspera, um outro jornalista americano morreu baleado, também na região de Kiev.

Zakrzewski e Hall estavam viajando em um carro em Horenka, na região de Kiev, quando foram atingidos. A emissora informou que Hall foi hospitalizado com seus ferimentos, mas até o momento nenhuma atualização foi divulgada sobre sua condição.

Zakrzewski, que morava em Londres, trabalhava na Ucrânia desde fevereiro.

A CEO da Fox News, Suzanne Scott, descreveu Zakrzewski como um veterano da rede “que cobriu quase todas as histórias internacionais para a Fox News, do Iraque ao Afeganistão e à Síria durante seu longo mandato conosco. Sua paixão e talento como jornalista eram incomparáveis. Ele era profundamente comprometido em contar as histórias e sua bravura, profissionalismo e ética de trabalho eram reconhecidos entre os jornalistas de todos os meios de comunicação. Ele era muito popular – todos na indústria da mídia que fizeram uma cobertura no exterior conheciam e respeitavam Pierre.”

