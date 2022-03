Porto Alegre Pessoa com deficiência: confira como renovar isenção no transporte público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Cronograma é voltado aos beneficiários que tiveram benefício renovado automaticamente durante a pandemia. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), divulgou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) a resolução nº 06/2022, que cria um cronograma de comparecimento para renovação da validade da isenção tarifária das Pessoas com Deficiências (PCD) e seus acompanhantes. O documento é voltado apenas aos cidadãos cadastrados que tiveram o benefício prorrogado automaticamente nos anos de 2020 e 2021, em razão dos decretos municipais durante a pandemia.

O gerente de Atendimento da EPTC, Gerth Wenning, destaca a importância do cronograma. “Foi disponibilizado um tempo hábil para que os usuários façam a renovação de acordo com mês do seu aniversário. É importante ficar atento aos prazos para manter o benefício da isenção da tarifa de ônibus”, afirma.

Para mais informações, consulte as instituições na página de isenções e benefícios no transporte coletivo ou entre em contato a EPTC, através do e-mail tripcd@eptc.prefpoa.com.br, e no Posto de Atendimento para Pessoas com Deficiência e Idosos, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), na avenida João Pessoa, 1105, de segunda a Sexta – das 09h às 16h.

A renovação deverá ser feita pelos beneficiários e seus eventuais acompanhantes entre o primeiro e o último dia dos seguintes períodos.

Confira o calendário:

– Março: aniversariantes do mês de janeiro – de 16/03/2022 a 15/04/2022

– Abril: aniversariantes do mês de fevereiro – de 1º a 30/04/2022

– Maio: aniversariantes do mês de março – de 1º a 31/05/2022

– Junho: aniversariantes do mês de abril – de 1º a 30/06/2022

– Julho: aniversariantes do mês de maio – de 1º a 31/07/2022

– Agosto: aniversariantes do mês de junho – de 1º a 31/08/2022

– Setembro: aniversariantes do mês de julho – de 1º a 30/09/2022

– Outubro: aniversariantes do mês de agosto – de 1º a 31/10/2022

– Novembro: aniversariantes dos meses de setembro e outubro – de 1º a 30/11/2022

– Dezembro: aniversariantes dos meses de novembro e dezembro – de 1º a 31/12/2022.

