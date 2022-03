Rio Grande do Sul Produção industrial no Estado cresce 0,8% em janeiro, aponta IBGE

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Em comparação com janeiro de 2021, indústria do RS tem recuo de -6,3%. Foto: Miguel Ângelo/CNI Em comparação com janeiro de 2021, indústria do RS tem recuo de -6,3%. (Foto: Miguel Ângelo/CNI) Foto: Miguel Ângelo/CNI

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta terça-feira (15) a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Regional.

No Rio Grande do Sul, a produção industrial mostrou crescimento de 0,8% frente ao mês de dezembro de 2021 (série com ajuste sazonal), recuperando, dessa forma, parte da perda de 1,6% registrada no mês anterior. Dos 15 locais pesquisados, o Estado ficou entre os cinco que tiveram resultados positivos no primeiro mês do ano. Já em relação a janeiro de 2021, houve recuo de 6,3%. Em 12 meses, a indústria acumula alta de 7,5%.

Brasil

Em janeiro, a indústria brasileira recuou em 10 dos 15 locais pesquisados: a queda de 2,4% da produção industrial nacional na passagem de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, na série com ajuste sazonal, teve perfil disseminado de taxas negativas. Amazonas (-13,0%), Minas Gerais (-10,7%) e Pará (-9,8%) assinalaram os recuos mais acentuados. Já na média móvel trimestral, sete dos 15 locais pesquisados apontaram taxas positivas.

