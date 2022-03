Brasil Com deltacron, uso de máscara pode voltar a ser obrigatório no DF

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Máscara poderá voltar a ser exigida se número de casos de Covid aumentar, diz o governador. Foto: Reprodução) Máscara poderá voltar a ser exigida se número de casos de Covid aumentar, diz o governador. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, afirmou nesta terça-feira (15) que o uso de máscara poderá voltar a ser obrigatório se houver aumento no número de casos de Covid-19. A declaração foi feita depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a detecção de dois diagnósticos positivos de infecção pela nova variante do coronavírus, a deltacron, no Brasil.

Ibaneis disse que outras medidas para impedir a propagação de Covid-19 poderão ser adotadas, como alteração no funcionamento do comércio. “Se houver qualquer risco à população, temos todas as condições de tomar atitudes que ajudem a bloquear a entrada desse vírus, inclusive com a volta das máscaras e outros fechamentos. Mas a gente espera que isso não venha a acontecer”, afirmou o governador.

Mais cedo, Queiroga informou que um paciente do Amapá e outro do Pará tiveram diagnóstico positivo da deltacron. “Essa é uma variante de importância que requer monitoramento”, disse o ministro.

Na semana passada, a OMS (Organização Mundial da Saúde) confirmou a circulação da nova cepa, uma combinação genética da Delta e da Ômicron, que foi sequenciada por um laboratório na França. “É acompanhar. Vou pedir ao secretário de Saúde que acompanhe todos os números em âmbito nacional para que, se for necessário qualquer medida, a gente tenha possibilidade de fazer”, disse Ibaneis.

Na última quinta-feira (10), depois de 679 dias, o governador decretou o fim da exigência de uso de máscara em locais fechados. Na semana anterior, a liberação havia sido confirmada para ambientes abertos. A medida já havia sido alvo de recuos em outros momentos da pandemia. Em novembro, a liberação do uso do item de proteção ao ar livre foi autorizada, voltando a ser exigida em janeiro.

Nesta terça, o plenário da Câmara Legislativa vota um projeto que pretende revogar duas leis que ainda mantêm a exigência da máscara em locais fechados para funcionários e servidores em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada.

No DF, os índices da pandemia estão em queda. O boletim epidemiológico desta segunda-feira (14), divulgado pela Secretaria de Sáude, informa que 437 diagnósticos foram contabilizados e nove pessoas morreram em decorrência da doença. A taxa de transmissão do coronavírus está em queda, chegando a 0,57 – o que indica desaceleração no ritmo de contágios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil