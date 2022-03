Rio Grande do Sul UFRGS publica novo edital de classificados no Sisu 2022

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta terça-feira (15) uma chamada complementar para a ocupação de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022. Uma lista de candidatos classificados já havia sido divulgada na segunda (14), mas estava incompleta.

Nesta terça-feira (15), um chamamento complementar (Edital nº 2 do Sisu) foi publicado com os nomes dos classificados que não constavam no documento original. O arquivo, de 17 páginas, é maior do que o anterior, de 11. A listagem pode ser conferida neste link.

Conforme a universidade, o novo edital não altera e nem retira nenhum candidato que tenha sido convocado no primeiro.

Sisu

O Sisu é o processo seletivo pelo qual estudantes concorrem a vagas em instituições públicas de Ensino Superior, usando exclusivamente a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesta primeira edição do programa em 2022, foram oferecidas 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de Ensino Superior. Mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais (universidades e institutos).

