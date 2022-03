Porto Alegre Cinema Mudo: clássico de Charles Chaplin é destaque no Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Filme de 1921 tem sessão na tarde desta sexta-feira, com reprise no sábado. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibe às 15h desta sexta-feira (11) uma sessão especial dedicada à era de ouro do cinema mudo. O destaque é o drama “O Garoto” (1921), primeiro longa-metragem dirigido por Charles Chaplin (1889-1977). O filme tem reprise no sábado (12).

Nascido na Inglaterra e radicado nos Estados Unidos, Charles Chaplin (1889-1977) foi ator, comediante, mímico, dançarino, diretor, compositor e produtor. Trata-se do mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo (1895-1927) e considerado um dos gênios da humanidade no século 20.

Ele se notabilizou pelo personagem de “O Vagabundo” (“The Tramp”/1915), uma espécie de andarilho pobretão mas de maneiras refinadas e dignidade de um lorde, vestindo-se com roupas esfarrapadas, chapéu-coco, bengala e um bigode curto, compondo uma figura eternizada na memória coletiva mundial – não por acaso, imitada até hoje.

“O Garoto” (“The Kid”, no original) é uma comédia dramática que não perdeu a sua força, mais de 100 anos após o lançamento. Na trama em preto-e-branco e sem diálogos falados, uma mãe solteira percebe que não pode dar ao bebê todos os cuidados necessários.

Ela então deixa a criança no banco de trás de um carro de luxo, junto com um bilhete pedindo cuidado e amor à criança por quem encontrá-la. Mas o veículo é levado por dois ladrões que, ao perceber a presença do pequeno passageiro, o abandonam em uma rua.

Um vagabundo – interpretado por Charles Chaplin – acaba encontrando o menino. Ele até tenta se livrar da criança, uma série de imprevistos não apenas impedem ao abandono como despertam no homem um afeto que o leva a adotar o pequeno.

Os anos se passam e ambos se tornam uma dupla perfeita, inclusive na prática de pequenos golpes para driblar a pobreza na cidade. Quando dois agentes públicos tentam levar a criança para um orfanato, a mãe da criança – que havia se tornado uma renomada cantora de ópera – tenta reencontrar o filho. Para isso, oferece uma recompensa a quem o achar.

Em pouco mais de uma hora, o longa-metragem garante doses generosas de comédia e drama que têm levado plateias de todo o mundo às gargalhadas. E também às lágrimas.

Programação

Já no domingo, às 19h, serão apresentadas duas obras produzidas no Rio Grande do Sul: “Bookpink – O Livro dos Pássaros”, de Liliane Pereira, e “Sobre Portas e Janelas”, de Victória Sanguiné. Ambas promovem um diálogo entre as linguagens de teatro e cinema. As diretoras participam de um debate após a sessão, em parceria com o Instituto Goethe de Porto Alegre e Cineclube Academia das Musas. A entrada é franca.

E a cinemateca prossegue com outros atrativos na tela nos próximos dias, incluindo clássicos e novidades. As sinopses e horários estão disponíveis no site capitolio.org.br. Confira, a seguir, a programação.

Quinta-feira (10)

– 15h: “O Batedor de Carteiras”;

– 17h: “A Nuvem Rosa”;

– 19h: “Não Olhe Para Cima”.

Sexta-feira (11)

– 15h: “A Grande Testemunha”;

– 17h: “A Nuvem Rosa”;

– 19h: “A Mão de Deus”.

Sábado (12)

– 15h: “Sessão Vagalume: O Garoto”;

– 17h: “A Nuvem Rosa”;

– 19h: “Não Olhe Para Cima”.

Domingo (13)

– 15h: Sessão Vagalume: O Garoto”;

– 16h30min: – A Mão de Deus”;

– 19h: Cineclube Academia das Musas: “Bookpink – O Livro dos Pássaros” + “Sobre Portas e Janelas”.

Terça-feira (15)

– 15h: “Lancelot do Lago”;

– 17h: “A Nuvem Rosa”;

– 19h: “Não Olhe Para Cima”.

Quarta-feira (16)

– 15h: “O Dinheiro”;

– 17h: “A Nuvem Rosa”;

– 19h: “A Mão de Deus”.

(Marcello Campos)

