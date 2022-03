Porto Alegre Porto Alegre: Jardim do Dmae recebe duas feiras neste mês

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em caso de chuva, os eventos poderão ser transferidos. Foto: Luciano Lanes/PMPA Em caso de chuva, os eventos poderão ser transferidos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) recebe, neste mês de março, duas feiras no jardim da sede administrativa da rua Vinte e Quatro de Outubro, 200, no Moinhos de Vento. No sábado (12), das 11h às 17h, ocorre a Feira Universo Mamãe e Bebê, que reunirá dez expositoras de artesanato destinado às gestantes, lactantes e bebês até o primeiro ano de vida.

O catálogo de produtos à venda inclui itens de vestuário como camisolas de amamentação, artigos de decoração, acessórios e brinquedos. A organizadora Fabiane Rieger destaca que todos os artigos são artesanais, de produção sustentável e incentivam o consumo consciente. “Importante é o valor afetivo que cada artesã coloca nas peças que produz”. O encontro será junto ao chafariz do jardim do Dmae.

No dia 27 de março (domingo), das 12h às 18h, ocorre a segunda edição da Feira Vegana. O evento conquistou a simpatia do público e teve sucesso na comercialização de produtos já na sua estreia, em 5 de dezembro do ano passado. As 24 bancas vão oferecer alimentos, cerveja artesanal, produtos de higiene pessoal, cosméticos, roupas e bolsas. De acordo com os organizadores da feira, o item mais procurado é a coxinha de jaca, que estará de volta.

Também estão garantidas outras especialidades favoritas dos frequentadores, como a cerveja artesanal, os burgers veganos de recheios variados e a kombucha. Desta vez, as novidades serão o sushi vegano e os produtos de maquiagem.

Por se tratar de uma estação de tratamento de água, não é permitida a entrada de animais de estimação e a circulação de bicicletas e motocicletas. Em função da pandemia, o Dmae orienta que os visitantes sigam as medidas de prevenção e segurança. Em caso de chuva, os eventos poderão ser transferidos. A entrada é gratuita.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre