Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe ciclo de filmes sul-coreanos da década de 1950

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Mostra de produções do país asiático terá entrada franca. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibirá a partir da próxima sexta-feira (1º) um ciclo de filmes clássicos produzidos na Coreia do Sul durante a década de 1950. Estão programados sete longa-metragens (todos em cópias restauradas) ao longo de dez dias, em paralelo a outras atrações em cartaz.

A mostra – com entrada gratuita – é alusiva ao 50° aniversário de fundação do Korean Film Archive (Kofa), uma das mais importantes instituições de preservação audiovisual do continente asiático. A Kofa é parceria da Cinemateca Brasileira na iniciativa.

Os títulos em destaque retratam diversas facetas da realidade local no período imediatamente posterior à Guerra da Coreia (1950-1953), conflito armado que consolidou a divisão (1948) da península em dois países – o outro é a Coreia do Norte. São filmes que revela uma diversidade de conteúdos e abordagens.

Na noite de abertura, será exibido “A Flor no Inferno” (1958), dirigido por Shin Sang-ok, um dos grandes mestres da história do cinema coreano. O filme narra a chegada de um jovem do interior à capital, Seul, então tomada por criminosos, prostitutas e soldados norte-americanos enviados para o confronto.

A lista prossegue com “Madame Liberdade” (Han Hyeong-mo, 1956), enorme sucesso de bilheteria taxado de imoral pela imprensa da época, “Dinheiro” (Kim So-dong, 1958), influenciado pelo neorrealismo italiano, “Rio Nakdong” (Jeon Chang-keun, 1952) e o satírico “O Dia do Casamento” (Lee Byeong-il, 1956). Também poderão ser conferidos “Piagol” (Lee Kang-cheon, 1955), sobre um grupo de guerrilheiros norte-coreanos escondidos nas montanhas do Sul – o longa foi banido pelo governo de Seul por representar personagens comunistas de maneira inadequada.

Já a sessão de encerramento, em 10 de agosto, apresentará o drama “A Viúva” (Park Nam-ok, 1955). Primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher na Coreia do Sul, o filme era considerado perdido até o final da década de 1990, quando foi encontrado pelo Kofa em versão parcialmente completa.

Sexta-feira (1º)

– 19h30: “A Flor no Inferno”.

Sábado (2)

– 17h: “Piagol”.

– 19h: “Madame Liberdade”.

Domingo (3)

– 17h: “Rio Nakdong”.

Terça-feira (5)

– 15h: “Piagol”.

– 17h: “Dinheiro”.

– 19h15min: “O Dia do Casamento”.

Quarta-feira (6)

– 15h: “O Dia do Casamento”.

– 17h: “A Flor no Inferno”.

Quinta-feira (7)

– 19h: “Dinheiro”.

Sexta-feira (8)

– 15h: “Madame Liberdade”.

Domingo (10)

– 19h: “A Viúva”.

(Marcello Campos)

