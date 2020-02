Cinema Cinemateca Capitólio estreia sessões de filmes premiados

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Tarde Para Morrer Jovem é um retrato sensível do fim da ditadura de Pinochet. Foto: SMC/PMPA Tarde Para Morrer Jovem é um retrato sensível do fim da ditadura de Pinochet. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

A Cinemateca Capitólio apresenta duas novas estreias nesta quinta-feira (27). O filme Tarde Para Morrer Jovem, que venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Locarno, na Suíça, em 2018, mostra o sensível retrato do fim da ditadura de Pinochet dirigido pela chilena Dominga Sotomayor, e Martin Eden, do italiano Pietro Marcello, adaptação do romance homônimo de Jack London e que venceu o prêmio de melhor ator (Luca Marinelli) no último Festival de Veneza. Outras informações sobre as sessões através do telefone 51 3289-7453 (portaria) ou pelo site da Cinemateca Capitólio: http://www.capitolio.org.br.

Tarde Para Morrer Jovem

Durante o verão de 1990 no Chile, com a crescente liberdade que se seguiu ao fim da ditadura, um pequeno grupo de famílias que vive em uma comunidade isolada aos pés dos Andes busca construir um novo mundo longe dos excessos urbanos. Nessa época de mudanças e reavaliações, Sofía, Lucas e Clara lidam com seus primeiros amores e medos, enquanto se preparam para a grande festa de Ano Novo. Melhor direção no Festival de Locarno.

Martin Eden

Martin Eden (Luca Marinelli) é um jovem escritor de baixa renda que entra em conflito com a burguesia. Encarando um novo mundo, ele se apaixona e descobre como escritores são vistos em uma sociedade aristocrática. Se sentindo deslocado de tudo que faz parte de sua essência, o rapaz percebe que não há como voltar para o que costumava ser. Enquanto tenta publicar alguma obra de grande sucesso, Martin se questiona sobre o mercado literário, a sociedade e sua própria natureza como criador. Melhor ator no Festival de Veneza.

A programação segue no domingo, 1º de março, às 18h30, quando a Cinemateca Capitólio e o Cineclube Academia das Musas promovem uma sessão comentada de Retrato de uma Jovem em Chamas, da diretora francesa Céline Sciamma. Participam do debate, após a exibição, integrantes do cineclube e os diretores porto-alegrenses Filipe Matzembacher e Márcio Reolon, que participaram como jurados do Festival de Cannes em 2019 e consagraram o filme de Sciamma com a Palma Queer, um dos prêmios cinematográficos mais importantes dedicados a filmes LGBT.

Serão disponibilizados 100 ingressos antecipados para a sessão comentada de Retrato de uma Jovem em Chamas, que serão vendidos a partir desta quinta-feira, 27 de fevereiro, nos horários de funcionamento de bilheteria da Cinemateca. O restante (64 ingressos) será vendido no dia da sessão a partir das 17h30. O valor do ingresso é R$ 16, com meia-entrada para estudantes e idosos.

Ingressos

Tarde Para Morrer Jovem – R$16 / R$8

Martin Eden – R$16 / R$8

Programação de 27 de fevereiro a 4 de março de 2020

Quinta-feira, 27

14h – Açúcar

16h – Sedução da Carne

17h30 – Martin Eden

20h – Tarde Para Morrer Jovem

Sexta-feira, 28

14h – Tarde Para Morrer Jovem

16h – Calypso

17h30 – Martin Eden

20h – Projeto Raros: Killer Butterfly, de Kim ki-young

Sábado, 29

14h – Açúcar

16h – Sedução da Carne

17h30 – Martin Eden

20h – Tarde Para Morrer Jovem

Domingo, 1º de março

14h – Tarde Para Morrer Jovem

16h – Martin Eden

18h30 – Retrato de uma Jovem em Chamas + debate

Terça-feira, 3

14h – Açúcar

16h – Calypso

17h30 – Martin Eden

20h – Tarde Para Morrer Jovem

Quarta-feira, 4

14h – Açúcar

16h – Sedução da Carne

17h30 – Martin Eden

20h – Tarde Para Morrer Jovem

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cinema

Deixe seu comentário